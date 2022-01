Lo smemorato baciato a Macomer dalla Dea Fortuna 

Tutti lo cercano, nessuno lo trova. Anzi, non si hanno proprio notizie. Si cerca il vincitore di uno dei 300 premi da 50 mila euro ciascuno, assegnati nei tre concorsi speciali del SuperEnalotto SuperStar “Black Week” del 23, 25 e 27 novembre del 2021, per 15 milioni di euro complessivi. La schedina è stata giocata nella tabaccheria di Attilio Madeddu, in via Gramsci 13 a Macomer, ma nessuno, dopo due mesi, si è presentato a ritirare la vincita. In Sardegna i fortunati vincitori del concorso speciale sono stati 10, distribuiti nelle province di Sassari, Sud Sardegna, Oristano, Cagliari e Nuoro. Ovunque i vincitori hanno provveduto a ritirare l’incasso, ma a Macomer no.

Vincita a sorpresa

Anzi, anche il titolare della tabaccheria, Attilio Madeddu, casca dalle nuvole. «Non ci hanno comunicato niente e nessuno si è presentato per rivendicare la vincita». Il vincitore deve però fare in fretta, poiché la scadenza per la riscossione della vincita di Macomer (unico caso in Italia) è fissata per il prossimo 23 febbraio. «Mentre in molti stanno gustando i benefici della vincita inaspettata - è scritto nel comunicato della Sisal - pianificando il loro futuro, c’è ancora un premio da incassare in Sardegna». Si pensa che il vincitore, assolutamente sconosciuto, non intenda dare nell’occhio, ma potrebbe non essersi accorto di aver vinto e magari non è più in possesso della schedina vincente. Chissà.

I controlli

La Sisal ricorda ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all'iniziativa speciale per scoprire se si è il fortunato vincitore. La scadenza ultima per riscuotere la vincita è fissata a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino del concorso, quindi il prossimo 23 febbraio. «Speriamo che il vincitore, dopo questo clamore, si renda conto e provveda immediatamente a cercare la schedina vincente - dice Attilio Madeddu - in questa ricevitoria tante altre volte sono state fatte vincite importanti e ogni volta la somma vinta è stata riscossa».