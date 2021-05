Lo smart working presenta il conto 

Le mille luci e ombre dello smart working in Sardegna, dopo quindici mesi di pandemia, stanno assumendo contorni sempre più marcati. A riassumere i pro e i contro di un esodo di massa, che ha visto l’anno scorso migliaia di lavoratori trasferire in tutta fretta il proprio ufficio in casa, è stata la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, osservatorio privilegiato dell’uragano che ha investito i modelli organizzativi e professionali del nostro Paese.

Lo studio

L’indagine condotta dal Consiglio nazionale ha infatti evidenziato potenzialità e criticità di una diffusione su larga scala del lavoro agile, anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria. Se da una parte, infatti, spicca il crollo registrato nel 2020 degli infortuni sul lavoro, soprattutto quelli denunciati nel tragitto casa-ufficio, dall’altra emerge un preoccupante incremento delle morti. Il tutto aggravato dal moltiplicarsi di disturbi psico fisici causati da ambienti domestici poco adatti ad ospitare uffici improvvisati e dalla limitata interattività con i colleghi. Un fenomeno segnalato da quasi la metà del campione monitorato dai consulenti, sufficiente a destare la preoccupazione degli esperti su un ipotetico futuro del mondo occupazionale sempre più incentrato sullo smart working.

I dati

L’indagine “Salute e sicurezza sul lavoro nella pandemia: nuovi rischi e prospettive di evoluzione dei modelli di gestione” conferma il crollo (-38,3%) degli incidenti definiti “in itinere”, ossia accaduti durante il percorso casa-lavoro e viceversa. Un dato quasi scontato in un panorama che ha visto 5,3 milioni di italiani non lasciare il proprio domicilio per iniziare la giornata lavorativa, 120mila circa dei quali in Sardegna.

Sorprende invece l’aumento delle morti nei luoghi di lavoro (+16,6%) nonostante il calo sensibile delle vittime denunciate in itinere (-30,1%).

Nuove malattie

Ma gli esperti avvertono: restare tra le mura domestiche non sembra certo garantire maggiore sicurezza: «Lo smart working apre a nuovi rischi per la salute dei lavoratori – sottolinea Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi -, la pandemia ha infatti introdotto nuovi modelli organizzativi che espongono il lavoratore a nuove criticità, fisiche e psicologiche».

Le statistiche raccolte dai consulenti lo confermano: quasi la metà dei lavoratori (49,7%) ha lamentato l’insorgenza di stress e ansia da prestazione, mentre il 48,3% ha segnalato disturbi fisici legati all’inadeguatezza delle postazioni domestiche. «Davanti agli smart workers, infatti, si ampliano i margini di rischio potenzialmente legati a un ambiente di lavoro che può variare nel tempo – prosegue l’esperto – il 27% dei lavoratori agili ha infatti lavorato nell’ultimo anno in luoghi diversi dalla propria abitazione privi dei requisiti minimi di sicurezza impiantistica (elettrica, antincendio) o di attrezzature adeguate».

