Lo slalom tra tombini rotti e buche 

I problemi maggiori riguardano appunto le caditoie. Basta farsi un giro in centro per rendersi conto della situazione. In viale Colombo, adesso è stata sistemata una transenna davanti al pozzetto scoperchiato, che ironia della sorte, si trova proprio nel bel mezzo di un parcheggio per disabili. La mamma della malcapitata che vi è finita dentro ha affidato il suo racconto alla pagina social di un gruppo quartese. «Mia figlia, appena scesa dal pullman, camminava verso le strisce pedonali tra un gruppo di altri alunni che facevano il suo stesso tragitto e che le hanno impedito di accorgersi di un pozzetto per metà scoperchiato dentro cui è caduta. La ragazza ha subito un grave intervento alla schiena per scoliosi degenerata e qualsiasi tipo di caduta può essere dannosa per la sua schiena a cui deve ormai da anni prestare estrema attenzione. L’incidente le ha provocato dolori alla schiena, come prevedibile, e abbiamo dovuta accompagnarla al pronto soccorso».

L’ultimo episodio è soltanto di qualche giorno fa: una ragazzina di 14 anni che camminava in viale Colombo è caduta in un tombino semi aperto finendo in ospedale. Non c’erano più le grate, chissà se rubate o distrutte dall’usura.

Sta di fatto che spostarsi a piedi in città, tra tombini scoperchiati, chiusini dell’acqua aperti, marciapiedi distrutti e buche sta diventando sempre più difficile. E se è vero che l’amministrazione sta cercando piano piano di mettere una pezza è anche vero che sono tantissime le situazioni critiche da un quartiere all’altro.

L’ultimo incidente

Le proteste

Ma sono tanti ad aver vissuto la stessa disavventura. Come Elisabetta Sitzia 72 anni che racconta: «Sono caduta quest’estate davanti alla basilica di Sant’Elena per colpa delle mattonelle sollevate del marciapiede e mi sono fatta molto male. Purtroppo non tutti hanno i soldi per mettere avvocati e fare causa al Comune, così ho lasciato perdere. Sono rimasta due mesi piena di lividi. Dovrebbero fare qualcosa per tamponare almeno le situazioni più gravi. In via Zara hanno messo una pedana in ferro a coprire una buca che è più pericolosa della buca stessa». Maria Laura Rossi 73 anni, è un'altra vittima. «Io sono caduta addirittura due volte» dice, «in viale Colombo sono inciampata in una mattonella sconnessa e mi sono rotta il polso, vicino al parco Matteotti c’era un ferro nella strada non l’ho visto e mi sono rotta 2 vertebre». Ma in generale tutti i quartesi conoscono la situazione. «Bisogna stare molto attenti e guardare sempre per terra» dice Francesco Sarritzu 77 anni, «sarebbe bene che facessero una ricognizione di tutti i tombini perché molti non hanno più le grate e sono molto pericolosi».

Il Comune

Dal Comune fanno sapere che «gran parte dei chiusini è di competenza di Abbanoa mentre per quanto riguarda i tombini abbiamo ricevuto soltanto una segnalazione su cui subito si è posto rimedio. Siamo comunque pronti a intervenire laddove necessario». Per quanto riguarda invece i marciapiedi «la manutenzione va di pari passo all’appalto del rifacimento degli asfalti. In alcune strade si è già intervenuti, altri saranno inseriti nel prossimo appalto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

