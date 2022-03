Lo scrigno si chiude con dieci storie  di testimoni di fede 

La Collana “Beati, Venerabili e Servi di Dio di Sardegna - I santi della porta accanto” si conclude con questo numero 15, contenente dieci storie che, per motivi differenti, sono state racchiuse - al momento - è bene precisarlo subito, in quest'ultimo volume speciale. Non si tratta di “storie minori” o del tutto inedite, quanto - piuttosto - di dieci Servi di Dio dei quali, sia per ragioni storiche (essendo vissuti in epoche lontane, talvolta anche di molti secoli) che per oggettive difficoltà nel reperimento di documentazione e testimonianze, o non è mai stato aperto un processo diocesano verso la loro beatificazione o, se aperto, tale percorso si è fermato senza, a tutt’oggi, averne ripreso il cammino.

Prossima beatificazione

Di qui la scelta di questa “miscellanea”, sintetica ma doverosa: che si apre, non a caso, con quel padre Giovanni Solinas, (1643-1683) gesuita di Oliena, martire in Argentina assieme a un suo confratello sacerdote. I missionari, mentre si accingevano a iniziare l’insegnamento del catechismo, furono aggrediti e uccisi barbara­mente con dardi e clave, quindi deca­pitati. Assieme a loro vennero uccisi 18 laici. I due sacerdoti vennero venerati subito come martiri della fede. E si volle ben presto introdurre la causa di beatificazione, ma poi non se ne fece nulla. Nel 1998 il vescovo di Oràn (Argentina), monsignor Carguello, ha richiesto il nulla osta alla Congregazione delle Cause dei Santi per poter istruire l’inchie­sta diocesana sulla vita e l’asserito martirio dei servi di Dio Pietro Ortiz de Zàrate, Giovanni Antonio Solinas e 18 compagni. Nell'ottobre 2021, infine, la Commissione dei Cardinali e dei Vescovi della Congregazione delle Cause dei Santi «ha espresso parere favorevole circa la Beatificazione di padre Giovanni Antonio Solinas».

Sacerdoti e religiosi

In questa decade di candidati alla gloria degli altari troviamo ancora sacerdoti e religiosi, come padre Angelo Angioni (1915-2008) di Bortigali. Nel 1950, in occasione dell’Anno Santo, il vescovo lo invia a Roma «per chiedere una terra di missione per gli Oblati della diocesi». Gli fu presentata la richiesta di un vescovo del Brasile bisognoso di sacerdoti per la sua diocesi. Don Angelo è il primo ad offrirsi: il suo “sogno” può finalmente essere coronato. L’11 novembre 1951 la sua partenza come sacerdote “fidei donum” (così sono chiamati quei preti che, dietro loro precisa disponibilità, sono destinati dal Vescovo a svolgere un servizio in terra di missione). Pensava di rimanere in Brasile per un periodo di tre anni: vi resterà tutta la vita, realizzando per oltre mezzo secolo, col sostegno e la collaborazione del vescovo locale, dom Lafayetti Libanio, il suo ideale missionario.