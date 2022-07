Lo scontro politico  sarà anche sul Rdc: ecco tutte le criticità 

Ormai lo scontro si è aperto e andrà avanti fino agli ultimi giorni di settembre. Il Movimento 5 Stelle ha aperto la crisi sfociata nella fine della legislatura, decidendo di non votare il decreto Aiuti sul quale il premier Mario Draghi aveva posto la fiducia per la contrarierà ad alcuni provvedimenti contenuti nella norma: uno su tutti, il termovalorizzatore di Roma. La crisi ha travolto il Governo e ora la discussione si sposterà nella campagna elettorale dove terranno banco temi come il Superbonus e il Reddito di cittadinanza, misure sulle quali il presidente del Consiglio Draghi aveva mostrato non poche perplessità. Nel caso degli incentivi 110%, ad esempio, lo scontro non ha riguardato l’impianto del provvedimento, quanto le storture nate dalle cessioni dei crediti tra intermediari finanziari (e dalla scrittura piuttosto contorta delle norme sugli incentivi) ma soprattutto i timori che nei prossimi anni questi cespiti possano pesare sul bilancio statale e finire per appesantire un debito pubblico che è oltre i 2.700 miliardi. Oggi, alla luce dei rialzi dei tassi decisi dalla Bce, questo timore è ancora più reale.

Nei prossimi anni, peraltro, una volta terminata l’emergenza pandemica e le misure straordinarie messe in campo per affrontarla, anche l’Unione europea riprenderà a fare le pulci ai conti dell’Italia e saranno dolori se le riforme e i fondi del Pnrr non saranno andati a segno, stimolando una crescita duratura della nostra economia.

Il reddito di cittadinanza

Tra le misure che rischiano di appesantire i conti dello Stato c’è anche il Reddito di cittadinanza, fortemente voluto dai grillini e contestato con altrettanta forza dalle altre forze politiche. Tanto che Matteo Renzi ha depositato un quesito referendario. Posto che molto probabilmente non ci saranno i tempi per arrivare a un referendum prima di una possibile riforma della misura, l’iniziativa di Renzi è una provocazione politica, tesa ad alimentare la distanza dai grillini da quello che oggi si sta delineando come il raggruppamento intorno all’Agenda Draghi.