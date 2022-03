Lo scandalo delle dighe mai nate 

L’acqua dei galluresi? Uno scandalo, perché buona parte dello straordinario patrimonio idrico del nord est non viene utilizzato, nonostante opere già ultimata da decenni (e mai entrate in funzione) o progettate e finanziate, ma ancora nel cassetto degli uffici regionali. Il dato emerge in questi giorni, mentre si parla di siccità e si fa il bilancio delle risorse idriche strategiche dell’Isola. La Gallura, stando, ad esempio, ai documenti interni del Consorzio di Bonifica del Liscia e dell’Ente Acque della Sardegna, è un territorio che perde ogni anno decine di milioni di metri cubi d’acqua, recuperabili realizzando opere che, almeno in parte, sono state già finanziate dalla Regione.

Olbia e Arzachena

Il Consorzio di Bonifica della Gallura (sede ad Arzachena) continua a insistere, bisogna recuperare il recuperabile nei territori di Olbia e Arzachena. Lo sbarramento sul Rio San Simone (Arzachena) garantirebbe circa 16 milioni di metri cubi d’acqua all’anno, ma il progetto (esecutivo e finanziato) è al palo. Congelati anche i micro sbarramenti sul Monte Tova e sul fiume San Giovanni. Se, come chiede da decenni il Consorzio di Bonifica della Gallura, fossero già in funzione le opere di captazione a valle della diga del Liscia, ossia i piccoli sbarramenti del monte Tova e quelli sui fiumi San Simone e San Giovanni, decine di milioni di metri cubi d'acqua sarebbero recuperati. Nel territorio di Olbia, l’unica buona notizia arriva dal Padrongianus. Saranno presto iniziati i lavori per pompare acqua dal fiume e utilizzarla insieme a quella del depuratore di Olbia. Il dato che emerge con forza è la possibilità, che non trova attuazione, dell’autonomia idrica della Gallura.

L’invaso dimenticato

Se possibile la situazione peggiora nel circondario di Tempio, dove non viene utilizzata la risorsa del bacino artificiale di Monti di Deu, sul Limbara. Progettata nel 1981, collaudata nel 2017, la diga sul Rio Paggjholu consente la raccolta di acqua di ottima qualità (quattro milioni di metri cubi) che nessuno usa perché manca il collegamento al potabilizzatore. Ci sarebbe pronta la condotta per l’uso irriguo, ma non funziona neanche quella. Completa il discorso la mancata realizzazione degli sbarramenti che consentirebbero di recuperare altri milioni di metri cubi sul Limbara.