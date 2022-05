«Lo affidiamo all’ospedale, ha bisogno di aiuto» Ma si toglie la vita in reparto 

Si è tolto la vita nel luogo in cui sarebbe dovuto essere più al sicuro, visti i suoi problemi di salute: nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo ha fatto poche ore dopo il ricovero, avvenuto sabato pomeriggio. Il corpo senza vita di un 56enne cagliaritano è stato trovato ieri mattina nella sua stanza da un’infermiera poco dopo l’orario della colazione. Per farla finita avrebbe utilizzato la cinghia della serranda. Una morte su cui la moglie e i quattro figli della vittima, distrutti dal dolore, chiedono chiarezza. Perché, come verrà ufficializzato oggi in una denuncia dall’avvocato Ivan Sanna, alcune cose nella stanza d’ospedale dove è stato ricoverato l’uomo non garantivano la sicurezza. Una di queste era proprio quella cinghia. Ieri mattina, nel reparto di Psichiatria, sono arrivati il medico legale e gli agenti della Squadra volante in costante contatto con il pm Marco Cocco per l’apertura di un’inchiesta.

La stanza

Per ora purtroppo l’unica cosa certa è la morte di un uomo alle prese con le proprie fragilità. Perché, come accertato dal medico legale Roberto Demontis dall’esame esterno svolto ieri nella stanza dove è avvenuta la tragedia, il 56enne si è tolto la vita. E proprio perché ci aveva provato altre volte che i familiari hanno chiesto aiuto, con il ricovero del loro caro in Psichiatria. Ma già sabato, all’arrivo nel reparto dell’ospedale di via Is Mirrionis a Cagliari, i parenti hanno evidenziato alcune criticità nella stanza per la presenza di alcuni oggetti ritenuti poco sicuri. Tra questi la cinghia della serranda. Durante la notte è avvenuta la tragedia, con il suicidio avvenuto proprio con quell’oggetto come emerso dagli accertamenti del medico e dal sopralluogo svolto dai poliziotti delle volanti.

Le indagini

La famiglia, sconvolta per quanto accaduto, chiede che si ricostruisca con esattezza quanto accaduto. Perché un paziente non può morire dopo poche ore dal ricovero proprio in un reparto dove si sarebbero dovuti occupare delle sue debolezze. I parenti dell’uomo non cercano colpevoli ma vogliono sapere perché è potuta succedere una cosa del genere. L’avvocato con la denuncia chiederà il sequestro della cartella clinica, quello di eventuali immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza (se ci dovessero essere) e che venga ascoltato il personale ospedaliero in turno tra sabato e ieri. Intanto, dopo il primo accertamento medico esterno svolto ieri, non dovrebbe essere necessario effettuare l’autopsia. Sul corpo nessun segno che possa far pensare ad altro se non a un gesto volontario.