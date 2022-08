Liverani tra passato e futuro 

Un Cagliari ancora in costruzione, tra mercato e infortuni. Liverani sorride: «Giocatori che venivano dati in uscita, poi sono ancora qui». Il pensiero corre a Rog: «Marko ha sentito un'aria diversa, la stima di una proprietà che ha fatto un sacrificio economico per un giocatore di categoria superiore. Lui voleva restare per ridare qualcosa con l'impegno, la serietà». Da Rog a Nandez: «Lui sa che la città e la società lo stimano. Se dovesse restare, deve essere un riferimento tecnico e umano dentro la squadra, una guida per i più giovani. Lo aspettiamo, ma senza doverlo convincere. Ha dato grandi segnali, come li ha dati Rog, anche lui vuole restituire qualcosa ai tifosi e alla città».

Liverani non si nasconde: «Tornerò indietro nel tempo, penserò a quando arrivai a Cagliari da ragazzo con tante speranze e poche certezze. Oggi torno da uomo maturo, con una carriera che sognavo. Mi piace avere sogni e realizzarli. Quando entrerò in campo potrò mettere nel cassetto il sogno, realizzato, di allenare una squadra con cui ho giocato». Ma poi il tecnico torna al concreto, a una partita che vuole vincere. «Perché la Coppa Italia non ha valore quando vinci, ma diventa una tragedia se perdi e vieni eliminato al primo turno. Ai ragazzi dirò proprio questo, perché ogni partita, anche questa, è importante. Specie se c'è un passaggio del turno o tre punti in palio».

Un mese di allenamenti, amichevoli e sensazioni positive. «Ma dopo la partita avrò un quadro più veritiero». Fabio Liverani è curioso di vedere all'opera il suo Cagliari, che questo pomeriggio giocherà la prima gara della stagione con qualcosa in palio. Ma la sfida contro quel Perugia che, da calciatore, lo ha lanciato nel grande calcio, sarà anche un tumulto di grandi emozioni.

Un sogno realizzato

Tra mercato e realtà

Un Cagliari ancora in costruzione, tra mercato e infortuni. Liverani sorride: «Giocatori che venivano dati in uscita, poi sono ancora qui». Il pensiero corre a Rog: «Marko ha sentito un'aria diversa, la stima di una proprietà che ha fatto un sacrificio economico per un giocatore di categoria superiore. Lui voleva restare per ridare qualcosa con l'impegno, la serietà». Da Rog a Nandez: «Lui sa che la città e la società lo stimano. Se dovesse restare, deve essere un riferimento tecnico e umano dentro la squadra, una guida per i più giovani. Lo aspettiamo, ma senza doverlo convincere. Ha dato grandi segnali, come li ha dati Rog, anche lui vuole restituire qualcosa ai tifosi e alla città».

La scelta del capitano

Tra i dubbi del Cagliari, la coesistenza tra Lapadula e Pavoletti: «Possono giocare insieme, ma i giocatori d'attacco devono sacrificarsi per dare equilibrio». E poi c'è quella fascia da capitano da assegnare: «Ho trovato un livello umano e professionale molto alto. Sono in difficoltà nella scelta del capitano, perché in questo spogliatoio ho più leader. Con la società e i ragazzi lo sceglieremo alla vigilia della prima partita. Ma contro il Perugia il capitano sarà Pavoletti». E a proposito della sfida con gli umbri: «Ogni partita è una tappa fondamentale verso l'obiettivo finale. Affronteremo una squadra da rispettare e dobbiamo toglierci i panni della squadra che vince facilmente. In B si vince per un episodio, una giocata: dobbiamo essere equilibrati, avere un'idea di calcia e proporla. Serviranno umiltà, attenzione e rispetto dell'avversario».

