Liverani: tenteremo di vincerla 

Un Cagliari che vuole uscire dal limbo, a iniziare dalla gara odierna. «La squadra ha fatto una settimana intensa, vogliosa. Il Sudtirol, da quando ha cambiato guida tecnica, ha fatto un percorso ottimo, quindi per noi sarà un banco di prova importante. E vogliamo giocarci la partita per provare a vincerla». Liverani si prende il buono visto nelle gare con Ascoli e Reggina e pensa al presente: «Serve una partita di sostanza, fisica, che dobbiamo portare a casa con pazienza, intelligenza e qualità».

Il tecnico vuole un Cagliari a testa alta, che sappia trarre energia anche dalle responsabilità: «La mia squadra deve essere responsabile, ma non può aver paura. I ragazzi lavorano, conoscono le loro qualità. Viviamo un momento non entusiasmante sotto il profilo dei risultati, ma questo non deve farci perdere le nostre certezze. Chi fa qualcosa deve prendersi le sue responsabilità, senza timori». Liverani si tiene stretto questo onere: «Perché rappresentare questa maglia e questo popolo deve essere un orgoglio, non motivo di timore. Anche se abbiamo dei difetti, non sono mai mancati cuore e voglia di lottare. E non devono mai mancare».

Fabio Liverani non si arrende. Anzi. Perché quello visto finora non è certo il Cagliari che si sarebbe aspettato dopo quattro mesi di lavoro, ma il traguardo è ancora lontano. Niente paura, sembra la sua parola d'ordine. Per la gara di questo pomeriggio a Bolzano («un ottimo banco di prova, proveremo a vincere») e per la sua panchina («ultima chiamata? No, alleno come dovessi stare qui ancora molti anni»).

Nessuna paura

Voglia di vincere

Saldo al comando

Una scrollata di spalle quando si tocca il tasto di una panchina a rischio, in caso di nuovo risultato negativo. «Non ho sentore che questa possa essere un'ultima chance. Alleno come dovessi stare qui per anni. Con la squadra e la società stiamo benissimo. Sappiamo di voler raccogliere qualcosa di più, fare più punti e vittorie. Ma questo lo sapevamo anche all'inizio». Si torna anche ai fischi della settimana scorsa: «Sono legittimi, mi sono sempre preso applausi e critiche. Ma i tifosi mostrano sempre il loro amore per il Cagliari. Basti vedere il sold out del settore ospiti a Bolzano. A loro vogliamo regalare qualche gioia in più».

Tutti importanti

Sarà un Cagliari decimato, che dovrà rinunciare a titolari come Goldaniga, Mancosu, Pavoletti e Makoumbou. «Sempre meglio poter scegliere. Chi ha avuto infortuni importanti negli ultimi anni può avere qualche difficoltà in più. L'assenza di Goldaniga abbassa il tasso d'esperienza dietro, ma questo può diventare una risorsa per responsabilizzare più velocemente qualche giovane». Assenze che costringono spesso e magari poco volentieri a cambiare formazione: «Ma in un gruppo nuovo, certi giocatori vanno visti in partita per capire il loro valore». Ecco perché Liverani si tiene stretta una rosa ampia: «Tra giovani e meno giovani, tutti possono essere titolari nel Cagliari. Alla lunga, questo sarà un vantaggio».

