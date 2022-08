Liverani si prende i tre punti 

Per fortuna ci ha pensato (soprattutto) Mancosu e Makoumbou ha fatto esplodere lo stadio: «Marco è una persona umile, la sua volontà di ripagare questa città si è concretizzata con una prestazione sontuosa. Ma direi tutta la squadra sta crescendo: Nandez e Rog stanno mettendo chilometri nelle gambe e, come loro, altri. Da questa partita mi prendo quel che è arrivato: abbiamo vinto contro una squadra collaudata. Anche la Spal è un gruppo consolidato. Da noi difesa, centrocampo e attacco sono nuovi. Dobbiamo migliorare negli automatismi, ma abbiamo finito in crescendo».

La colpa della variazione di abbigliamento non è stata dovuta soltanto al caldo. Il tecnico rossoblù era teso: nel primo tempo non ha gradito alcune cose. Subito, in conferenza, va dritto al punto: «La partenza non era quella che volevamo», dice Liverani, «e dobbiamo crescere sui giri alti». Rincara la dose: «Mi fa infuriare che, a volte, non ci sia la percezione del pericolo. Non si può prendere un gol su una palla dritta, leggibilissima, non un filtrante. È solo una questione di attenzione, perché in settimana avevamo lavorato proprio sulla profondità del Cittadella».

Quella di Fabio Liverani sembra l’immagine della fatica. Anzi, lo è proprio. Tra il primo e il secondo tempo ha cambiato pure la camicia bianca che aveva deciso di indossare per il suo esordio in campionato alla Domus, preferendo una più comoda polo blu.

Quella di Fabio Liverani sembra l’immagine della fatica. Anzi, lo è proprio. Tra il primo e il secondo tempo ha cambiato pure la camicia bianca che aveva deciso di indossare per il suo esordio in campionato alla Domus, preferendo una più comoda polo blu.

La colpa della variazione di abbigliamento non è stata dovuta soltanto al caldo. Il tecnico rossoblù era teso: nel primo tempo non ha gradito alcune cose. Subito, in conferenza, va dritto al punto: «La partenza non era quella che volevamo», dice Liverani, «e dobbiamo crescere sui giri alti». Rincara la dose: «Mi fa infuriare che, a volte, non ci sia la percezione del pericolo. Non si può prendere un gol su una palla dritta, leggibilissima, non un filtrante. È solo una questione di attenzione, perché in settimana avevamo lavorato proprio sulla profondità del Cittadella».

Decisivi

Per fortuna ci ha pensato (soprattutto) Mancosu e Makoumbou ha fatto esplodere lo stadio: «Marco è una persona umile, la sua volontà di ripagare questa città si è concretizzata con una prestazione sontuosa. Ma direi tutta la squadra sta crescendo: Nandez e Rog stanno mettendo chilometri nelle gambe e, come loro, altri. Da questa partita mi prendo quel che è arrivato: abbiamo vinto contro una squadra collaudata. Anche la Spal è un gruppo consolidato. Da noi difesa, centrocampo e attacco sono nuovi. Dobbiamo migliorare negli automatismi, ma abbiamo finito in crescendo».

«Dai, Gaston»

Capitolo Pereiro: non è entrato nel vivo del gioco rossoblù nonostante il cambio di modulo.

«Deve alzare i ritmi sia in fase di possesso che di non possesso. Lui deve poter giocare dal primo al novantesimo minuto, non può accendersi per cinque minuti o essere utilizzato per un quarto d’ora a partita. Vorrei che fosse più “dentro” per novanta minuti. Non possiamo permetterci un giocatore che non sia nei novanta minuti, la Serie B non lo permette». Ultima riflessione sul play. Perché Deiola? «Per garantire equilibrio, Viola ha avuto la febbre».

I gol

Quindi, sulle due giocate decisive, il tecnico elogia il gruppo: «I gol nostri sono nati da azioni corali. Chiaro che nella coralità devono esserci le giocate individuali. Luvumbo va messo dentro nelle situazioni giuste, non caricandolo troppo di responsabilità. Anche Millico è entrato bene. Abbiamo voluto una squadra con un livello molto alto anche nei cambi proprio per aumentare la competitività».

Chiusura sul Cittadella: «Ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra rognosa. Lo sapevamo, del resto. Hanno cercato di rendere difficile in tutti i modi la nostra prestazione, la prima in assoluto dei ragazzi davanti al pubblico della Domus in questo campionato», chiosa Liverani. «Abbiamo faticato, ma abbiamo avuto il merito di crederci fino all’ultimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata