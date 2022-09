Liverani si gode il momento 

«Abbiamo sconfitto un avversario di valore». Fabio Liverani è l’emblema della felicità: il Cagliari inizia ad assomigliargli parecchio e lui non può che compiacersi di questo. Anche i numeri iniziano a dargli ragione: la squadra che ha battuto ieri al “Vigorito” il Benevento è stata più cinica rispetto ad altre occasioni: 7 tiri, 3 in porta e 2 gol. Ha barcollato – ma non è caduta – dopo l’espulsione di Obert, trovando anzi la rete che ha chiuso la gara con il suo diamante grezzo: Luvumbo. Poi c’è il dato del possesso palla: il 26,37% rossoblù contro il 21,47% del Benevento inizia a dare il senso di una squadra che può condurre le sfide con autorità anche in trasferta. Liverani conferma, nella conferenza post partita: «Allenare giocatori di qualità, uomini di valore, mi dà stimoli e forza per affrontare e superare le pressioni con il gruppo».

L’analisi

«Abbiamo disputato una partita importante, contro una compagine di livello e questo accresce il valore di questo successo», dice a caldo il tecnico del Cagliari. «Dopo il vantaggio stavamo cercando di prendere il comando del match e l'espulsione ha rimesso in discussione tutto. Una disattenzione, come a Ferrara: con i giovani può capitare. Obert ha fatto un'ottima gara sino a quel momento, la squadra ha concesso il giusto e interpretato bene la sfida, però bisogna crescere nel gestire certe situazioni per evitare di buttare all'aria quanto costruiamo. Il Benevento ha avuto le sue occasioni, noi pure: il gol di Luvumbo, che ha chiuso la partita, ha legittimato la nostra prestazione». L’allenatore rossoblù è soddisfatto dalla condotta di gara: «Siamo stati molto ordinati in fase difensiva», argomenta. «Nelle fasi iniziali abbiamo sbagliato qualche uscita però, nel complesso, centrocampo e difesa hanno sempre lavorato bene per dare poi sfogo alle iniziative tecniche e in velocità dei nostri uomini d’attacco». Liverani promuove il gruppo: «Il Cagliari si fonda su un mix ottimo, grazie al lavoro della società e del direttore sportivo assieme al mio. Il mercato ora è chiuso, lavoriamo insieme sul campo e vedere i ragazzi allenarsi è una gioia. Per questo non sono mai preoccupato di chi gioca o meno, perché la scelta è ampia e sempre affidabile». Ancora: «Dal 3 luglio abbiamo il compito di reagire a una retrocessione, i ragazzi lavorano senza risparmiarsi e si impegnano per dare ai tifosi le soddisfazioni che meritano. Anche al “Vigorito” erano tanti e ci hanno spinto alla vittoria».

Il futuro

La testa ora è già a sabato e alla partita contro il Bari alla Domus: «Sarà un'altra gara impegnativa», chiosa Liverani. «Noi siamo pronti, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, ricordandoci sempre che tutti i risultati passano dalle prestazioni».