Liverani senza compromessi: è la nostra partita 

La vittoria come un'ossessione. Il Cagliari la insegue, anche perché i tre punti tutti in una volta è riusciti a prenderli solo in una delle ultime sette partite. Troppo poco anche per una squadra ancora in fase di costruzione. E pure Fabio Liverani non usa giri di parole: «La vittoria ci manca e faremo di tutto per portarla a casa».

Un pieno di rabbia

Sette giorni dopo, il 2-2 di Bolzano non è dimenticato. Liverani sorride: «La squadra ha fatto un'ottima settimana di lavoro, adesso però vediamo che partita giocheremo. Abbiamo smaltito l'arrabbiatura di sabato scorso, una rabbia che dovremo buttare in campo e trasformare in vittoria». Mai come stavolta questa parola, “vittoria”, viene utilizzata dal tecnico romano. «Rispettiamo il Pisa, ma dobbiamo vincere, i tre punti mancano da troppo tempo». C'è il ritorno di Mancosu, ma conta altro: «Marco sta bene, vedremo se partirà dall'inizio. Davanti siamo contati, però cercheremo di essere propositivi, per conquistare la vittoria». Sempre lei, la vittoria. Un'astinenza che il Cagliari vuole superare attaccandosi anche al ritiro anticipato: «È un momento in cui vogliamo curare ogni dettaglio, quindi un ritiro anticipato, con la sosta in vista, è un sacrificio che si può sopportare senza problemi».

La svolta

Liverani vuole ripartire dal secondo tempo della gara col Sudtirol: «Una partita di grande unione. Lapadula ha giocato più dentro la squadra, abbiamo tenuto il baricentro alto e siamo stati più pericolosi. Dobbiamo giocare con la testa libera». Anche perché il tecnico e il Cagliari si portano appresso un cruccio: «Il dispiacere più grande è per quei mille tifosi sparsi per lo stadio di Bolzano, non avergli potuto dedicare i tre punti». E a proposito dei tifosi: «Dallo stadio può arrivare una spinta positiva. È normale che, quando le cose non vanno bene, ci sia del malumore. Dobbiamo riportare i tifosi dalla nostra parte con i risultati, prima di tutto, e con le prestazioni. Il loro entusiasmo per noi sarebbe un traino. Ecco perché dobbiamo vincere e continuare a farlo, per aumentare l'autostima e scacciare le paure».