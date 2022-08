Liverani: sensazioni positive 

Dopo l'aperitivo della Coppa Italia, ecco finalmente il campionato. Fabio Liverani si sente pronto e spera lo sia anche il suo Cagliari. «Ho sensazioni positive. Emozioni? Non troppo, visto che non sarò in panchina. Sono curioso, perché la prima partita nasconde sempre delle insidie, ma mi rassicura aver visto un gruppo coeso. Poi, come sempre, saranno la prestazione e il risultato a dire la verità».

Questione di leader

Alla vigilia della gara col Perugia, aveva annunciato che la scelta del capitano sarebbe arrivata prima del via in campionato. Liverani è stato di parola: «È stata una scelta condivisa da me, la società e i giocatori, ritengo la scelta più giusta. Pavoletti sarà il capitano, Deiola il suo vice. Ma ci sono anche altri giocatori che possono portare la fascia». Una sicurezza per il tecnico, «perché nelle mie squadre i leader devono essere tanti». Tra questi, i ritrovati Rog e Nandez: «Situazioni diverse: Marko era fermo dall'inizio del ritiro, Nahitan si è allenato per 10-12 giorni, prima di fermarsi. Nandez è più avanti, ma sono due leader ed è importante averli in gruppo. Soprattutto è importante la volontà di esserci». Liverani, poi, spende una parola in più per El Leon: «Il fatto che sia un giocatore di una squadra di Serie B e sia nel mirino di un club che gioca la Champions (il Napoli) dà il valore del ragazzo. Con lui e Rog ho un rapporto schietto, quando entra in campo con questa maglia è un trascinatore. E a proposito di capitani, uno porta la fascia, ma lui, anche senza fascia, è uno dei leader della mia squadra».

Attenti al Como

Il calendario mette davanti subito una delle squadre più ambiziose del campionato. Liverani, però, non abbassa lo sguardo: «Una società con una crescita esponenziale, con una proprietà tra le più ricche. Dopo la promozione dalla C hanno mantenuto lo stesso tecnico e lo stesso ds e ora cercano di alzare l'asticella. Hanno fatto degli acquisti importanti per stare tra quelli che puntano in alto, come altri. Detto questo, rispettiamo il Como, ma abbiamo le nostre certezze e sappiamo di rappresentare qualcosa di importante e vogliamo arrivare fino in fondo». Nessuna concessione sulla formazione: «Lapadula o Pavoletti? Ce lo porteremo avanti tutto l'anno, normale sia così quando ci sono giocatori forti nello stesso ruolo. Ho qualche dubbio, mi prendo le ore necessarie per decidere chi inizierà». Liverani “protegge” Pereiro: «Non ci sono ultime chiamate, Gaston deve pensare a dare il massimo come tutti gli altri, né più né meno».