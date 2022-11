Liverani salva la reazione dopo il gol subito 

Una vittoria che resta una chimera. «Il freno più grande è a livello mentale. Poi il gesto tecnico fa la differenza, ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene in uscita cercando gli esterni». Però il pallone, senza vittorie, diventa un masso di cento chili: «Tutti noi sentiamo questo peso. Sappiamo quello che vogliamo, anche se siamo in difficoltà. Diciamo che, in questi primi mesi, ci siamo portati avanti con i regali». L'ultimo quello firmato da Altare per il vantaggio del Pisa, un retropassaggio da incubo. Non il primo errore per il centrale, entrato in confusione e poco dopo richiamato in panchina tra i fischi. Liverani difende il suo difensore: «I fischi fanno parte del nostro lavoro. Altare sa di avere la stima di tutti: la mia, dei compagni e della società. Gli errori non devono pesare. Tutti noi che facciamo questo mestiere abbiamo preso fischi, ma bisogna avere la forza per continuare a lavorare e trasformarli in applausi».

E invece l'appuntamento con i tre punti per il Cagliari è ancora una volta rimandato. Un solo successo nelle ultime otto giornate e un peso che diventa sempre più schiacciante. «Purtroppo viviamo con ansia anche il giocare la palla. Abbiamo sentito la pressione nei primi dieci minuti, ma poi la squadra si è sciolta e abbiamo avuto delle buone occasioni», esordisce Liverani nel dopo-gara. Il tecnico spiega le scelte iniziali: «Avevamo solo tre giocatori offensivi in rosa, dovevo gestirli nei 90 minuti: ho dato una possibilità a Pereiro, con Rog che doveva attaccare lo spazio». Compiti non assolti al meglio, visto che il Cagliari, sotto di un gol, ha dovuto pensare a tre cambi tutti insieme: «Cambi che ci hanno dato una spinta. La vittoria ci manca...».

Impresa difficile, ma anche dopo l'1-1 col Pisa, quinto pareggio stagionale, il terzo consecutivo, Fabio Liverani riesce a essere ottimista e vedere il bicchiere mezzo pieno. «Perché dopo il grave infortunio, quello svantaggio poteva buttarci giù. Una situazione potenzialmente devastate. E invece abbiamo trovato la reazione e, dopo il pari, ero convinto che l'avremmo vinta. Invece...».

E invece l'appuntamento con i tre punti per il Cagliari è ancora una volta rimandato. Un solo successo nelle ultime otto giornate e un peso che diventa sempre più schiacciante. «Purtroppo viviamo con ansia anche il giocare la palla. Abbiamo sentito la pressione nei primi dieci minuti, ma poi la squadra si è sciolta e abbiamo avuto delle buone occasioni», esordisce Liverani nel dopo-gara. Il tecnico spiega le scelte iniziali: «Avevamo solo tre giocatori offensivi in rosa, dovevo gestirli nei 90 minuti: ho dato una possibilità a Pereiro, con Rog che doveva attaccare lo spazio». Compiti non assolti al meglio, visto che il Cagliari, sotto di un gol, ha dovuto pensare a tre cambi tutti insieme: «Cambi che ci hanno dato una spinta. La vittoria ci manca...».

Questione di testa

Una vittoria che resta una chimera. «Il freno più grande è a livello mentale. Poi il gesto tecnico fa la differenza, ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene in uscita cercando gli esterni». Però il pallone, senza vittorie, diventa un masso di cento chili: «Tutti noi sentiamo questo peso. Sappiamo quello che vogliamo, anche se siamo in difficoltà. Diciamo che, in questi primi mesi, ci siamo portati avanti con i regali». L'ultimo quello firmato da Altare per il vantaggio del Pisa, un retropassaggio da incubo. Non il primo errore per il centrale, entrato in confusione e poco dopo richiamato in panchina tra i fischi. Liverani difende il suo difensore: «I fischi fanno parte del nostro lavoro. Altare sa di avere la stima di tutti: la mia, dei compagni e della società. Gli errori non devono pesare. Tutti noi che facciamo questo mestiere abbiamo preso fischi, ma bisogna avere la forza per continuare a lavorare e trasformarli in applausi».

Avanti così

Liverani tira dritto, c'è la sosta: «Sentirmi in pericolo? Non sento segnali e la sosta non mi spaventa. Anche perché sono certo che questa squadra abbia ancora ampi margini di crescita e che si giocherà le sue carte per la Serie A». C'è solo una strada: «Il lavoro. Soprattutto mentale. Sfrutteremo questa sosta per recuperare gli infortunati e lavorare sulla testa, magari per trovare più leggerezza. E questo è il lavoro più complicato. Ma dobbiamo eliminare il problema mentale». Liverani guarda la classifica: «Non possiamo essere contenti della classifica, mentre per il gioco sono contento a sprazzi. Fin qui nessuno ci ha messo sotto, solo col Genoa abbiamo fatto una gara difensiva. Ma dipende tutto da noi». Un attimo di pausa, per ricaricare le batterie, appuntamento a martedì pomeriggio: «Dobbiamo solo pensare a lavorare. Abbiamo la qualità, la fame e la voglia per cambiare questo trend».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata