Liverani non salva nulla 

Non ricorre a troppi giri di parole – del resto non può farlo, vista l’ineluttabilità del risultato – per commentare una sconfitta senza attenuanti: «Non c’è nulla da salvare». Ma, di sicuro, occorre ripartire subito: «L'amarezza per la retrocessione è forte, la voglia di reagire tanta, ma per vincere nel calcio non bastano il nome sulla maglia gloriosa che indossi e il blasone della piazza». Fabio Liverani con la testa è già oltre. Il motto è: dimenticare il Venezia. «Anche perché, vista la prova offerta ieri, dovrei cambiare undici giocatori. E mi metto in discussione pure io che, evidentemente, tra il primo e il secondo tempo non sono stato in grado di spiegare ai ragazzi la fame che una squadra come la nostra dovrebbe avere in certi frangenti». A chi gli chiede, dopo il secondo – dolorosissimo – stop casalingo, di ridefinire gli obiettivi, risponde: «Il campionato di Serie B è lungo e siamo solo siamo alla settima giornata, non dobbiamo pensare già da adesso che sia un'annata negativa, però sicuramente occorre analizzare quanto è accaduto. L’obiettivo è stare nel treno delle prime cinque o sei per giocarcela. Ora dobbiamo provare a dare una spiegazione a questa sconfitta: non ha senso neppure affrontare discorsi sui singoli, sulle individualità».

L’analisi

Liverani dà ragione ai tifosi in contestazione: «Ci hanno sempre sostenuto, ma se perdi in casa 4-1 giocando in questo modo è inevitabile prendersi i fischi da chi paga il biglietto». Ammette la sconfitta, arrivata su tutti i fronti: «Fisico, tecnico, morale», specifica. «Il primo tempo, al di là del vantaggio, non era stato positivo. Nella ripresa abbiamo subito il pari per un doppio errore individuale. Dopo il 2-1 la squadra si è smarrita, ha perso l’equilibrio, si è disunita. A un certo punto non riuscivamo più a trovare le giocate e ho provato a dare alternative in avanti con giocatori freschi». È il motivo del doppio cambio in attacco: «Volevo dare più brio offensivo, ma così non è stato. Negli ultimi 25 metri ci mancano la giocata e la cattiveria giusta: vanno trovate. Rog? Aveva subito una botta e non era più in grado di continuare. Al di là dei singoli, bisogna migliorare in ogni situazione. Serve più attenzione: ci sta se cadi contro chi ha più qualità di te. Ma quasi tutte le giocate degli avversari partono da nostri errori in fase di possesso. Per vincere le partite sono i dettagli a fare la differenza. Noi con il Venezia non abbiamo recuperato neppure una seconda palla. E se concediamo, alla fine gli altri ne approfittano».

Il futuro

Da oggi testa al Genoa, che il Cagliari affronterà a Marassi venerdì sera. Liverani però chiede al Cagliari progressi: «Chi incontriamo conta relativamente», chiude. «Dobbiamo tornare a essere noi stessi».