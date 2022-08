Liverani: «Mi fa male perdere così» 

Se dopo la vittoria col Cittadella, i sogni di Fabio Liverani erano stati agitati dall'errore sul gol dei veneti, stavolta il tecnico del Cagliari non riesce a prendersela con i suoi. E' arrivata la prima sconfitta stagionale, ma Liverani vede solo il bicchiere mezzo pieno: «Abbiamo avuto tre occasioni sullo 0-0, quando siamo rimasti in dieci abbiamo tenuto il 60% di possesso palla senza concedere nulla e abbiamo sbagliato il rigore. No, non abbiamo sofferto nulla».

Più cattiveria

Questo ko non riesce ad accettarlo: «Siamo stati condannati dagli episodi. Io non ricordo loro occasioni dopo la rete, anche quando siamo rimasti in inferiorità. La squadra ha giocato». Un appunto, però, c'è: «Non siamo stati precisi e, soprattutto, non siamo stati cattivi sotto porta. Dobbiamo voler fare gol. Paghiamo gli episodi, non meritavamo la sconfitta». Una carica di rabbia da sfogare in campo durante la settimana e magari venerdì col Modena: «Gli episodi hanno avuto una valenza importante, c'è rabbia per la sconfitta. Aspettiamo di riprenderci col Modena quel che abbiamo perso a Ferrara».

Il Cagliari migliore

Liverani non si fa distrarre dal risultato: «Abbiamo fatto una gara di qualità. Gli episodi sono stati decisivi. Abbiamo avuto tre occasioni importanti sullo 0-0, prima dell'espulsione. E anche con l'uomo in meno abbiamo giocato, creando occasioni e non concedendo nulla alla Spal. Abbiamo perso la partita in cui abbiamo giocato meglio, ma questo mi dà fiducia. Ripeto, venerdì sono certo che ci riprenderemo tutto».