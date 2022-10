Liverani, il bicchiere è pieno 

Ma un fatto, per Liverani, è certo: «Il bicchiere è totalmente pieno, potevamo segnare il 3-0 in più occasioni e su questo possiamo migliorare ancora. Credo che i ragazzi abbiano dato continuità e valore al pareggio di Genova, soprattutto sul piano della consapevolezza, della fiducia e delle certezze. Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla e abbiamo costruito delle occasioni importanti. Potevamo chiuderla, ripeto: è normale che una squadra forte come il Brescia, che ci precede in classifica e che aveva in campo quattro attaccanti, potesse fare gol e farci soffrire».

«Ma abbiamo vinto: serve un lavoro più mentale che tecnico. I successi, però, aiutano nel percorso che abbiamo intrapreso il 3 luglio, quando siamo ripartiti dalle macerie del terremoto causato dalla retrocessione», è l’esordio del tecnico del Cagliari dopo il 2-1 con le Rondinelle. «Per vincere la Serie B occorre tornare ad essere una delle migliori difese del campionato: al Brescia abbiamo concesso poco, ma la crescita passa dall'evitare certe amnesie che possono costarti care». Non ce l’ha con la squadra, però: «Mi dispiace di aver subito la rete, avrei preferito chiudere la partita con la porta imbattuta. Dovremo lavorare su questo. Penso si siano fatti passi avanti, la classifica ora conta poco, sicuramente in molti frangenti si è visto quello che chiedo ai ragazzi in fase di possesso e conclusione».

Si presta ai siparietti televisivi con un vecchio amico come Daniele De Rossi, cui fa un augurio speciale: «Di sicuro ad allenare si invecchia veloce, buona fortuna, Daniele». Di sicuro a Fabio Liverani deve essere cresciuto più di qualche capello bianco nei 6 minuti di recupero della sfida con il Brescia.

Lavoro mentale

Aspetti positivi

Ma un fatto, per Liverani, è certo: «Il bicchiere è totalmente pieno, potevamo segnare il 3-0 in più occasioni e su questo possiamo migliorare ancora. Credo che i ragazzi abbiano dato continuità e valore al pareggio di Genova, soprattutto sul piano della consapevolezza, della fiducia e delle certezze. Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla e abbiamo costruito delle occasioni importanti. Potevamo chiuderla, ripeto: è normale che una squadra forte come il Brescia, che ci precede in classifica e che aveva in campo quattro attaccanti, potesse fare gol e farci soffrire».

L’attacco

Sull’assetto dell’attacco, ancora una volta innovato rispetto alle precedenti uscite dei rossoblù, l’allenatore ricorda: «Ho una batteria di attaccanti vasta e di qualità ed è bello poter scegliere e vedere la disponibilità dei ragazzi. Ho scelto Luvumbo perché ci poteva dare profondità, Falco perché ha qualità e gamba, così abbiamo avuto un apporto importante in entrambe le fasi».

Il futuro

Adesso i rossoblù sono attesi da tre match difficili: mercoledì alle 21 a Bologna in Coppa Italia, lunedì 24 ottobre alle 20.30 ad Ascoli e sabato 29 alle 14 alla Domus contro la Reggina.

«Mi chiedete se al Dall’Ara farò il turnover? No, avrà spazio solo chi se lo merita. Come sempre del resto. Andrà in campo una formazione dignitosa, in grado di ben figurare. Poi testa all’Ascoli: i ragazzi», chiude Liverani, «devono mettermi in difficoltà nelle scelte».

