Liverani ha visto la prestazione 

Il Cagliari non riesce a vincere, ma Fabio Liverani elogia i suoi: «La prestazione c’è stata», ha detto l’allenatore del Cagliari a fine partita, quando ancora una salva di fischi risuonava dalle curve alle tribune. Lui sdrammatizza: «Ci sta quando non si vince, ma ci sono anche gli avversari: la Reggina è una compagine di valore, come abbiamo visto sul campo». Liverani cita giocatori come Hernani, Menez e Majer, gente di grande esperienza in Serie B, schierati dai calabresi e spina nel fianco dei rossoblù per novantatré minuti. E ricorda – senza tuttavia cercare alibi – che al Cagliari mancavano Pavoletti, Mancosu e Falco. «Peccato: abbiamo subito un gol su calcio d'angolo dopo aver perso la marcatura».

Il momento

Detto che l’uscita di Makoumbou è stata dettata da una scelta tecnica, l’allenatore si è lasciato andare a una considerazione, in risposta a chi gli ha chiesto il perché i rossoblù stentano in questo campionato: «Diciamo che non siamo coerenti con quel che crediamo di essere, non siamo in questo momento da primo o da secondo posto. Ma, conoscendo la Serie B, dico che il distacco non è incolmabile. I ragazzi devono giocare sereni e con la consapevolezza che stiamo rincorrendo, senza preoccupazione eccessiva, ma con la giusta fame e la voglia di giocare. Ma, ripeto: se analizzo il match a freddo, posso ritenermi soddisfatto. In questa categoria, che credo di conoscere abbastanza bene, i campionati non si vincono a fine ottobre. Siamo attardati di quattro-cinque punti recuperabilissimi. Non credo che la squadra abbia perso la fiducia della gente: ha contestato perché era delusa dal risultato. Ci sta».

Squadra contratta

L’analisi della partita fa emergere la fiducia di Liverani: «Il gol invece di scioglierci, paradossalmente ha reso la squadra contratta. Nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori tecnici nella riconquista della palla, allo stesso tempo abbiamo avuto un paio di occasioni dove è mancato soltanto il tiro decisivo», prosegue l’allenatore del Cagliari. «Nel secondo tempo abbiamo provato a vincerla con più convinzione, purtroppo ci puniscono i dettagli. La squadra ha lottato fino all'ultimo, i ragazzi hanno dato il cuore per provare a conquistare i tre punti».