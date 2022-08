Liverani ha ancora tanto su cui lavorare  

Ancora tanti errori, due gol al passivo, la paura di veder allungare sulla nuova stagione le ombre del passato. Ma alla fine il Cagliari ha vinto e, nella prima gara ufficiale della stagione, tutto il resto passa in secondo piano. Anche una prestazione non proprio esaltante, anzi. Perché al di là dei dati statistici, a fine gara il tecnico del Perugia Castori è andato via borbottando e tirando giù qualche frequentatore del calendario gregoriano, ricordando il vantaggio guadagnato con l'uno-due firmato da Melchiorri e Di Serio e ancora la traversa dell'ex rossoblù. E il Cagliari non è riuscito quasi mai a rendersi pericoloso con palla in movimento, diventando però letale con i calci piazzati. Ma già questo, guardando al passato, fa venire il buonumore, per cominciare.

Grazie Viola

Proprio la pericolosità da palla inattiva è una gradita novità. C'è la mano di Liverani, che ha già inserito alcuni schemi, e soprattutto il piede di Viola. Che per novanta minuti ha giocato forse al piccolo trotto, cercando la posizione giusta nel ruolo di mezzala, ma che quando è andato a battere angoli e punizioni ha sempre fatto accendere la lucetta rossa. E proprio dal suo mancino è nato l'assist, su angolo, per Altare e la palla telecomandata all'incrocio per il gol-vittoria. A proposito, una vittoria da santificare. Perché dopo le macerie della passata stagione, partire con una sconfitta e l'eliminazione al primo turno di Coppa Italia sarebbe stata, per dirla alla Liverani, una tragedia. Invece il successo aiuta a vedere il futuro con occhiali rosa, rimarcando la qualità di Makoumbou davanti alla difesa, pur con qualche leziosità di troppo, e la capacità di Lapadula di segnare sempre: due spezzoni e due reti, con cui ha già conquistato il cuore dei tifosi.

Zito superstar

Anche se poi, venerdì sera, i 6000 e passa spettatori della Domus erano tutti incantati dagli strappi, gli scatti e le invenzioni di Zito Luvumbo da Luanda. A sinistra e, soprattutto, a destra, è stato un incubo per i difensori del Perugia, che spesso e volentieri si sono dovuti arrangiare con le maniere forti. «Accompagniamolo nella sua crescita, con calma», ha spiegato a fine gara Liverani, che sull'angolano sta puntando dal primo giorno, avendo capito di aver a disposizione un talento su cui poter lavorare. «Deve saper alternare le giocate», ha sottolineato l’allenatore. Perché a campo aperto Luvumbo è già devastante, ma deve imparare a esserlo anche quando è costretto a partire dando le spalle alla porta.