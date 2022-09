Liverani, è una sconfitta che fa male 

Per Fabio Liverani non è giornata: «È come se il gol del Bari l’avessi visto prima, quasi avessi avuto una visione. Infatti in settimana avevamo lavorato per evitare quel tipo di situazione». La rabbia è celata a fatica, la sconfitta – a dirlo è proprio il tecnico del Cagliari – «brucia e fa male». Ora c’è la sosta: «Sarà l’occasione per provare nuove soluzioni». Anche perché il campionato non aspetta nessuno: prima il Venezia alla Domus, poi la trasferta a Marassi con il Genoa, infine il Brescia in casa, potranno iniziare a delineare qual è la vera cifra dei rossoblù.

L'analisi

Sulla partita di ieri, Liverani non accampa scuse: «Dispiace perdere così. Avremmo dovuto gestire meglio la palla scoperta. Il Bari non aveva prodotto nulla, siamo mancati negli ultimi venti metri in termini di qualità e precisione. Riempiamo poco l'area di rigore, non riusciamo ad arrivarci con più elementi. E i giocatori che in genere danno quel qualcosa in più non hanno inciso come in altre circostanze. Peccato, perché c’erano tutti i presupposti per giocare una partita tecnica, sfruttando le individualità e qualche giocata dei singoli. Credo che almeno il pareggio fosse meritato». I numeri danno ragione al tecnico, nel senso che la squadra non ha brillato ella fase conclusiva, prevalendo nel possesso palla: il sessanta per cento dei rossoblù contro il quaranta del Bari. Il problema, quindi, è davanti: «Sicuramente a livello offensivo possiamo fare meglio e qualcosa proveremo, ad esempio l’idea del doppio centravanti». Di sicuro, l’allenatore richiamerà la squadra all’attenzione: «Il loro gol è emblematico. Abbiamo sbagliato un cambio di gioco e ci siamo fermati su una scelta di fuorigioco che non aveva senso. In fase difensiva avevamo fatto bene concedendo solo quell’episodio, pagato caro. Radunovic non ha fatto una parata. A un certo punto del match siamo diventati confusionari e questo non va bene, in superiorità numerica devi giocare da squadra e invece abbiamo giocato con i singoli. Forse qualcuno voleva fare il salvatore della patria. Quando abbiamo mosso la palla a due tocchi abbiamo preso il palo».

I cambi

A chi gli chiede il motivo per cui Luvumbo, una volta in campo, sia stato utilizzato in una posizione forse troppo defilata, e il perché Viola sia stato tenuto in campo per tutta la partita nonostante l’evidente carenza di ossigeno, risponde: «Nicolas l’ho lasciato dentro perché è l’unico che ha piedi buoni nei calci piazzati. Quanto a Zito, lo abbiamo inserito per rompere nell’uno contro uno e ha fatto il suo. In campo aperto è devastante, ma se gli avversari non gli concedono spazi deve trovare delle alternative». Ora ci sono due settimane per prepararsi al Venezia: «Mi auguro che la sconfitta ci dia stimolo per crescere, ho troppa stima del mio gruppo per pensare che ci si ritenesse appagati dai successi contro Modena e Benevento». Infine una battuta su Fourneu, che lo ha pure ammonito: «Nell’azione in questione gli ho fatto notare che mi era sembrato uno stop con il braccio, ma non sono fortunato con lui: non vinco mai. Ha fischiato forse troppo, ma capisco che il nervosismo in campo non aiuta».