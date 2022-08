Liverani dà la scossa e alza l’asticella 

Fabio Liverani è curioso di vedere che Cagliari si presenterà al “Mazza” di Ferrara, contro una squadra che somiglia tanto agli ultimi avversari dei rossoblù: «Sia il Cittadella che la Spal di Venturato, tatticamente, hanno diverse similitudini e quindi potremmo ritrovare le difficoltà incontrate sabato. Dobbiamo avere più attenzione».

La strada giusta

Attenzione al trequartista avversario e maggior concentrazione in difesa, per evitare errori come quello che hanno portato al gol di Asencio: «Spero che, avendo lavorato in settimana su diversi concetti e principi, la squadra trovi qualche difficoltà in meno. Anche se ci sono le qualità degli altri e una crescita dove dobbiamo ancora migliorare». Ma Liverani, da questo punto di vista, vede la luce: «Dobbiamo diventare squadra, ancora non ci riusciamo per tutti i 90 minuti. Ma dopo aver rivisto la partita col Cittadella, a parte il gol subito, sotto l'aspetto dei numeri l'abbiamo dominata. Questa è la strada giusta, dobbiamo avere più attenzione in fase di non possesso e migliorare nel controllo del gioco».

Aspettando Rog

Liverani prosegue anche sulla stessa strada tattica. Niente rivoluzioni («un modulo va provato, alle alternative ci penseremo ora, con la squadra al completo), si va avanti con i quattro difensori e i tre centrocampisti, mentre tutto è legato agli interpreti: «Dipende da qualità e caratteristiche. C'è chi è più bravo dentro, chi fuori». Intanto, il tecnico si gode i progressi di Rog: <Si sta avvicinando ad avere la possibilità di giocare dall'inizio. Ancora non ha i 90 minuti, ma nelle ultime due settimane ha alzato il livello, si allena con la squadra con continuità. Lui, come Nandez, potrebbe partire dal 1', ma per entrambi è ancora presto pensare che possano arrivare al 90'». E ancora sul croato, il tecnico chiarisce la sua posizione in campo: «È un ottimo interno, ha qualità di inserimento per poter arrivare vicino all'area. Quindi può giocare anche 10-15 metri più avanti, ma per me resta un centrocampista».