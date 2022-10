Liverani chiede un passo per volta: facciamo la gara 

La parola d'ordine è andare avanti e dimenticare il passato. Il doppio ko col Bari e il Venezia, che ancora fa male, certo, ma non solo. «Cancelliamo Bari, Venezia, ma anche Benevento», spiega alla vigilia di Genoa-Cagliari Fabio Liverani, «guardando al presente e poi, di volta in volta, alle prossime, perché questo è l'unico modo per crescere».

Dimenticare Venezia

Un passo per volta. Intanto il tecnico ha lavorato per cancellare l'1-4 di sabato scorso: «Il giorno dopo c'erano dispiacere e amarezza, ma la squadra ha smaltito velocemente la delusione puntando sulla volontà di cambiare il trend delle ultime partite e sull'abnegazione. Senza perdere certezze e migliorare qualche difetto». Tra i difetti, quelle carenze tecniche emerse col Venezia. Liverani ci tiene a specificare: «Non parlavo di tecnica in generale, ma solo relativamente a quella partita. Abbiamo una squadra di livello qualitativo alto, ma col Venezia ci sono stati tanti errori. E il gesto tecnico può sempre essere migliorato». E il Cagliari dovrà puntare sulla tecnica anche per continuare un percorso iniziato il 3 luglio, con il precampionato: «Abbiamo una nostra identità, proviamo a fare la partita. Fin qui abbiamo sempre comandato e anche a Genova ci proveremo, senza abbandonare le nostre certezze».

Che sfida a Marassi

E allora Liverani lancia il guanto di sfida ai rossoblù di Blessin, stuzzicando anche l'orgoglio dei suoi: «Dai momenti negativi si esce con più voglia e attenzione ai particolari. Una partita come questa, in uno stadio pieno e contro una squadra forte, per i miei ragazzi è un'ottima possibilità per far svanire queste nubi, a volte esagerate rispetto alla realtà. Soprattutto per una questione mentale. È una bella partita da giocare e sono convinto che la squadra, a prescindere dal risultato, farà una grande partita per tutti i 100 minuti». E a proposito di nubi, Liverani spazza via quelle sul suo futuro: «Il chiacchiericcio mi tocca poco. Mi confronto quotidianamente con la proprietà, col direttore sportivo e, da quel che mi arriva, non ho vissuto questi giorni con ansia. Il mio metro di giudizio è la squadra e se la squadra lavora, dopo due sconfitte, come ha fatto questa settimana, non posso avere problemi». Il tecnico torna sulla gara di questa sera: «Una sfida importante contro una squadra costruita per vincere, una diretta concorrente. Ma non possiamo essere preoccupati, perché è una bella partita che arriva dopo due sconfitte, ma siamo comunque ancora all'ottava giornata». Stasera può cambiare qualcosa, ma con una certezza: «Gli equilibri e l'atteggiamento, più di come si gioca. Poi per cambiare serve tempo e col Venezia era giusto provare per capire quanto possiamo sfruttare la rosa. Fino a oggi, quasi tutti hanno avuto un'occasione e tutti potranno mettersi in mostra e mettermi in difficoltà, per mantenere non solo la maglia da titolare, ma anche quella per andare tra i convocati».