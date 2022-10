Liverani, bicchiere mezzo pieno 

Perdere non fa mai piacere. Ma a Fabio Liverani il Cagliari battuto ed eliminato a Bologna è piaciuto. «Una sconfitta determinata dagli episodi. Noi abbiamo preso una traversa e siamo stati battuti per un autogol da palla inattiva. E allora torniamo a casa con tante certezze».

Bravi ragazzi

La prima certezza è che il Cagliari può contare su un gruppo di giovanissimi pronti all'uso. «Abbiamo schierato tanti 2000, 2002 e anche 2003, molti di loro erano all'esordio stagionale o quasi», spiega il tecnico rossoblù a fine partita. «Eppure abbiamo preso una traversa e perso per un'autorete, a dimostrazione che abbiamo giocato una gara equilibrata». Liverani è soddisfatto dei suoi giovanissimi: «Hanno fatto una grande partita, tenendo bene il campo. Sono contento perché la squadra ha giocato e lottato fino alla fine». Il tecnico spiega le sue scelte: «Ho cambiato tanto perché volevo dare una possibilità a chi lavora dal 3 luglio, ma ha avuto poche occasioni. Abbiamo lasciato a casa qualche giocatore acciaccato e altri che avevano bisogno di rifiatare. Ma non chiamatele seconde linee, perché chi ha giocato ha dimostrato di meritare spazio. E comunque in campo c'erano anche Viola, Lapadula, Pereiro, Millico, giocatori forti. Non abbiamo certo lasciato la partita al Bologna». Chiusa la parentesi della Coppa Italia, da oggi il Cagliari e Liverani penseranno già alla gara con l'Ascoli. «Dovremo cercare di dare continuità contro una squadra in fiducia, che viene dalla vittoria di Bari». Il tecnico ribatte a chi gli ricorda che il suo Cagliari viene considerato la squadra da battere: «Siamo una buona squadra, come altre. I campionati vanno giocati e vinti sul campo, non come le figurine. Per ora siamo attaccati al campionato, ma la Serie B va guardata a marzo e aprile. Noi dobbiamo crescere e sarà il campo a dire quanto valiamo». E ancora, a proposito della classifica: «In B ogni settimana ci sono stravolgimenti. C'erano squadre che sembrava dovessero ammazzare il campionato e che, nell'ultimo turno, hanno perso in casa. È un torneo in cui non ci sono partite scontate. A Natale tireremo le somme, l'importante è restare attaccati alle zone di alta classifica e dare continuità di risultati. Peccato per l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma adesso torniamo a casa e pensiamo subito all'Ascoli».

Il ritorno di Aresti

A 36 anni ha vissuto la gara come fosse un nuovo esordio. Simone Aresti ha ritrovato il Cagliari in campo dopo oltre tre anni (l'ultima volta, sempre in Coppa Italia, contro il Chievo, il 18 agosto del 2019) e si porta a casa gli applausi e il ruolo di migliore in campo. «Abbiamo giocato contro una squadra superiore, impiegando diversi giovani», spiega il portiere rossoblù, che ha sostituito Radunovic. «Una buona prestazione, anche se si poteva fare meglio. Però questa squadra ha ampi margini di miglioramento». Testa al campionato, ora: «Un campionato difficile, ma stiamo migliorando e arriverà anche il bel gioco. Lunedì giocheremo ad Ascoli, un'altra squadra che punta alla promozione. Ma andremo lì per vincere e fare una bella partita».