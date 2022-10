Liverani assolve i rossoblù: «Sempre nella loro metà campo, è assurdo perdere in questo modo» 

Nessuna scusa, al bando le giustificazioni. Anche se Fabio Liverani non se la sente di assumere toni severi verso il suo Cagliari: «Avremmo potuto e dovuto fare di più, ma la prestazione è stata positiva». Il tecnico rossoblù è stravolto. La sconfitta è arrivata in modo del tutto inatteso, ma assolve la sua squadra, nonostante gli errori tecnici individuali abbiano – di fatto – compromesso il risultato: «Si sapeva che sarebbe stata una partita così. Affrontavamo una squadra che non dava profondità, si abbassavano molto nella loro metà campo, cercando le giocate in verticale per i due attaccanti. Devo dire la verità: anche se non hanno creato tanto, i ragazzi si sono ritrovati sotto senza aver subito nulla o quasi. Queste gare sono difficili: l’Ascoli gioca di rimessa, chiudendo tutti gli spazi. Ma faccio fatica a rimproverare i miei giocatori per la prestazione nella sua globalità. Di sicuro, torniamo a casa sconfitti dopo una partita in cui non abbiamo sofferto quasi nulla e questo mi dispiace».

L’analisi

La sconfitta del Del Duca comunque frena la corsa dei rossoblù, ripresa dopo il pari di Marassi con il Genoa e il successo in casa contro il Brescia: «Per quello che abbiamo fatto a livello di prestazioni, arrivati a questo punto del campionato, mi sarei aspettato qualche punto in più. Ma il campionato è lungo e già sabato, contro la Reggina, abbiamo l’opportunità di riprenderci quello che abbiamo perso nelle Marche con una compagine che sta davanti a noi in classifica». Liverani comunque continua a vedere il bicchiere mezzo pieno: «Il buono che mi porto via da questo match, nonostante la sconfitta? La personalità di essere riusciti a giocare quasi sempre nella metà campo avversaria. In questa direzione abbiamo fatto molti passi avanti, ora ci mancano gli ultimi venti metri. Dobbiamo crescere e ci riusciremo anche grazie alle giocate individuali». Che la testa sia già alla Reggina lo dimostra un altro pensiero rivolto alla compagine di Pippo Inzaghi: «Dovremo avere l’umiltà, la forza e la fame di misurarci con un gruppo che finora ha fatto meglio di noi».

Le due pecche

Ripete: «Contro l’Ascoli non abbiamo subito nulla, se non due ripartenze e un lancio lungo che ci sono costati due reti. Basta guardare i numeri: la squadra ha giocato per novanta minuti. A tratti anche con qualità. Sicuramente abbiamo perso, bisogna lavorare e migliorare. Ci è mancato l’ultimo passaggio». A chi gli fa notare lo schieramento offensivo con cui il Cagliari si è presentato in campo e le difficoltà incontrate dai rossoblù ad entrare nell’area bianconera, replica: «Vi siete dimenticati che l’Ascoli giocava con dieci uomini nei venticinque metri della propria porta. Poi le difficoltà ci sono, ma oltre al rigore non abbiamo subito altre occasioni loro. Abbiamo fatto fatica a trovare spazi davanti, devo dire però che, tranne il rigore, nella nostra metà campo abbiamo concesso poco o nulla. I gol dell’Ascoli sono stati due infortuni nostri».