Liverani a trazione anteriore 

La gara col Brescia è anche l'occasione per contrastare quelle voci, il “chiacchiericcio”, che a Liverani non piace: «Non parlo dello stadio o dei tifosi, ma di chi, durante la settimana, vuol vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, anche quando abbiamo vinto. Ci si concentra su quello che non va. È difficile oggi guardare lontano, dobbiamo pensare al presente e concentrarci sul Brescia, per accorciare le distanze. Dobbiamo avere l'umiltà di chi è dietro, di chi insegue, ma anche il desiderio di dimostrare sul campo che non c'è questa differenza tra noi e loro». Liverani si sente tranquillo: «Oggi siamo così, ma conta la classifica di maggio e c'è tutto il tempo per recuperare». E a proposito di bicchiere mezzo pieno o vuoto: «Pensiamo a dove siamo e dove vogliamo arrivare. E guardiamo anche le cose positive. Per esempio, la difesa inizia a conoscersi meglio e a fare prestazioni come quella di Genova. Noi abbiamo l'obiettivo di avere una delle migliori difese, perché questa è una delle priorità per vincere i campionati. Poi bisogna migliorare tante altre cose, ma difficilmente vince un campionato chi non ha una tra le difese migliori. E noi, ora, a parte la gara col Venezia, ci siamo. Questa crescita è importante per tutta la squadra».

Al tecnico romano il Cagliari di Genova non è dispiaciuto: «Mi sono piaciuti l'atteggiamento e la determinazione, abbiamo avuto le occasioni per segnare, insomma, qualcosa abbiamo creato. Magari servono più precisione e meno frenesia negli ultimi metri». È un Cagliari che vuole ritrovare la via del gol, a prescindere dalle scelte in avanti: «Non conta il numero degli attaccanti che vengono schierati, ma la mentalità, l'atteggiamento, la voglia di attaccare la porta. Serve giocare una partita con forza e aggressività, aggiungendo qualità negli ultimi 20 metri».

Fabio Liverani fiuta l'aria del pomeriggio di fuoco. Due giorni di ritiro («i ragazzi hanno voluto isolarsi per avere un'attenzione superiore»), tutti convocati e la voglia di mandare un messaggio alla Serie B per dire che il Cagliari c'è e vuole dire la sua per la promozione.

Passo avanti

Il chiacchiericcio

Tutti nel mirino

Col recupero di Rog, Liverani tiene tutti in ritiro e sulla corda. Anche quel Viola che, nelle corde, sembra essere l'unico vero play: «È vero, è uno di quelli che ha giocato meno, ma ha le stesse possibilità degli altri. Come sempre, si pensa sempre a chi non c'è, ma si gioca in undici e, i cinque cambi, ci permettono di cambiare. Abbiamo costruito una squadra con due giocatori per ruolo e quindi ci sarà spazio per tutti. Nessuno però pensi di essere il salvatore della patria: tutti sono importanti, ma conta solo il Cagliari». Ultimo pensiero ancora riservato all'avversario di questo pomeriggio: «Il Brescia ha fatto un grande percorso, ma noi dobbiamo avere la consapevolezza di poter vincere, con la prestazione. La squadra farà una grande partita, ne sono certo, però serviranno attenzione e determinazione. E negli ultimi venti metri la differenza la fanno la qualità e il saper scegliere cosa fare».

