Littera: «Spazio ad altri» 

Il colpo ad effetto del sindaco di Serramanna Gabriele Littera arriva poco dopo le 19. «Ho deciso di mollare. Spazio ad altri». Questo il titolo del post su Facebook che ha fatto temere una decisione politica drastica e che è invece una denuncia dell’emergenza sanitaria vissuta quotidianamente dalla cittadina dove migliaia di persone non hanno medico di base. «Ogni giorno ci sono persone che mi chiedono quale sia la situazione, cosa stiamo facendo, cosa possono fare loro e cosa possiamo fare noi. Migliaia di concittadini sono da mesi senza un medico di famiglia. Molti di loro sono anziani, soggetti fragili, uomini e donne con patologie importanti: in alcuni casi non avere un confronto immediato col proprio medico può condurre a peggioramenti repentini».

La solidarietà

Di seguito il racconto di una trattativa difficile: «Da mesi mi interfaccio con la Asl del nostro territorio per avere notizie, positive, sul fatto che arriveranno i nuovi medici per la mia comunità. Ma queste notizie non arrivano, purtroppo. Dobbiamo consolarci, o forse essere felici, che alcuni medici che turnano per il servizio di guardia medica si sono offerti di fare extra orario anche attività tipica dei medici di famiglia. Naturalmente li ringraziamo di cuore di questa disponibilità ma dobbiamo continuare a insistere affinché la situazione riprenda la sua normalità con i nuovi medici. Nel frattempo credo vada affrontata questa fase facendo anche qualcosa di fuori dall'ordinario». Da qui la scelta di lasciare il proprio posto da paziente. «Dobbiamo cedere il passo. Dobbiamo dare precedenza. Dobbiamo aiutare il prossimo. Come abbiamo imparato nella vita, o nei film, dobbiamo stabilire priorità. Il mio posto come cittadino/paziente presso il mio medico di famiglia, la dottoressa Maria Cristina Todde, lo rimetto a disposizione di chi ne ha bisogno. Non andrò dalla mia dottoressa e non la disturberò per nessuna necessità ordinaria. Ho la fortuna di recarmi molto raramente da lei mentre altri hanno la sfortuna di non poterci andare. Io lascio. Vorrei che tutti coloro che possono fare lo stesso lo facciano e offrano il loro tempo e il loro spazio per altri concittadini che hanno più bisogno. Vorrei che chi ha bisogno e di questo ne sto già parlando e continuerò a parlarne con la nostra Asl, i dottori e le guardie mediche, sia informato e subito assegnato a un medico che avrà maggior spazio e tempo per loro. Questo è il mio modo di protestare. Vorrei poter fare di più. Sono convinto che in questa protesta non sarò solo». Sia chiaro, tuttavia, non è una scelta indolore. «Ps. Anche io ho diritto alla salute, a un medico al quale rivolgermi, sia ben chiaro. Tutti noi paghiamo per garantirci questo diritto. Il mio gesto è in favore di chi ha bisogno e non di chi questa situazione deve risolverla. Ognuno faccia la sua parte».

