Littera: «Non è un paese di evasori» 

A Serramanna sono in arrivo cartelle esattoriali per diverse centinaia di migliaia di euro. È il risultato dell’attività di accertamento dell’evasione messa in campo dal’ufficio Finanziario del Comune, che sconta (così come altri settori) la carenza di personale evidenziata anche dalla segretaria comunale in un documento indirizzato al sindaco, alla giunta e ai consiglieri comunali. È di qualche giorno fa l’approvazione, da parte dei funzionari dei tributi, dei ruoli coattivi elaborati da Agenzia entrate riscossione, per gli omessi versamenti dell’Imu e della Tari per gli anni 2013 e 2014. I furbetti dell’F24, alcune centinaia, erano stati raggiunti nei termini previsti dalla legge per evitare la prescrizione della violazione, dall’accertamento emesso dallo staff dell’Ufficio Tributi. «Pagamento entro 60 giorni dalla notifica», era scritto negli atti e, in mancanza, avvio delle procedure per il recupero coattivo della somma.

Le cifre

Così è stato, e per gli evasori sono ora in arrivo le cartelle di Agenzia entrate riscossioni che dovrebbero (il condizionale è sempre d’obbligo in materia di evasione dei tributi) portare nelle casse del Comune di Serramanna un tesoretto che si aggira intorno ai 200 mila. A questo si aggiungono i 27 mila euro degli accertamenti per gli omessi versamenti della Tari per l’anno d’imposta 2016. Serramanna paese di evasori? Il sindaco Gabriele Littera respinge l’ipotesi. «Non credo che a Serramanna l’evasione dei tributi sia più alta che in altri centri. Occorre considerare la situazione economica non facile che incide sul rispetto delle scadenze tributarie», commenta il sindaco, titolare della delega al Bilancio.

Il nuovo anno

Per i contribuenti che hanno omesso versamenti dei tributi i primi mesi del nuovo anno si annunciano quindi caldi. Ruoli coattivi ed ordinari: la situazione della riscossione dei tributi e canoni appare sempre più impegnativa. In piena estate il commissario straordinario Antonello Ghiani si era trovato davanti ad un possibile danno erariale a causa della mancata riscossione di tre annualità del canone idrico: 2018, 2019 e 2020. Il funzionario aveva posto in riscossione le tre annualità (un milione e mezzo di euro complessivi) con pagamento previsto in soli tre mesi: 31 luglio, 31 agosto e 30 settembre le scadenze. Il possibile danno erariale era allontanato ma per i cittadini si è trattato di una stagione lacrime e sangue. Ghiani si era detto «meravigliato della mancata riscossione dei ruoli del canone idrico arretrati». Alla base dei mancati incassi, ancora, la mancanza di personale all’ufficio Tributi, evidenziata a luglio scorso da un documento firmato dallo stesso personale («L’ufficio Tributi lamenta il gravoso carico di lavoro»). Un piano straordinario, messo in piedi per salvaguardare gli equilibri di bilancio ed evitare la prescrizione, aveva consentito la bollettazione dei canoni arretrati. «Il tasso di incassi per le tre annualità del canone idrico, al momento, è intorno al 70 per cento: un buon dato», rileva Littera. «È da mettere in conto che il 20-30 per cento dei contribuenti abbiano bisogno di più tempo per mettere a posto la loro situazione debitoria».