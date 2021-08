Litigio finito a coltellate: un arresto 

Il breve litigio davanti a un chiosco bar sembrava essersi concluso senza gravi conseguenze. Invece è ripreso, questa volta in maniera molto più violenta, in una via alla periferia del paese, a Mores, davanti alla casa di uno dei due contendenti. Che ha avuto la peggio. Marco Sassu, gommista di 47 anni, è stato accoltellato all'addome e al braccio. Trasportato al Santissima Annunziata è stato operato e ora è ricoverato in prognosi riservata. Durante la giornata di ieri le sue condizioni sono migliorate, è fuori pericolo. Anche il rivale, Luigi Calvia, 51 anni, di Mores come Sassu, ha riportato alcune ferite superficiali. È stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bonorva per tentato omicidio.

La ricostruzione

Intanto i militari stanno verificando l'esatto andamento dei fatti. Secondo la ricostruzione dei militari della stazione di Mores che hanno raccolto diverse testimonianze la vicenda sarebbe iniziata davanti al chiosco, posizionato in un piccolo impianto sportivo dove si sta svolgendo un torneo di calcetto. Pare che Marco Sassu assieme a un amico abbia ripreso Luigi Calvia, che aveva comportamenti un po' troppo esagitati. Poi tutto si è calmato e sembrava finito. Invece mentre Sassu stava rientrando nella sua abitazione è avvenuta la seconda parte del litigio. Calvia, anche lui residente in zona era lì, forse proprio per aspettarlo. I due si sono affrontati ma il diverbio è subito degenerato. Le loro urla, all'una di notte, hanno richiamato molte persone, tra i familiari di Sassu, sposato e padre di due figli. Durante il litigio Calvia ha prima ferito leggermente una ragazza intervenuta per fermarlo e che non si era accorta che era armato. Quindi ha colpito il rivale, che è caduto a terra chiedendo aiuto. È stato soccorso e trasportato d'urgenza a Sassari. In ospedale, per accertamenti perché le ferite erano lievi anche Luigi Calvia, che intanto si era allontanato facendo sparire il coltello. È accusato di tentato omicidio.

