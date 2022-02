Litiga col padre e lo accoltella  

Tutto è iniziato per un caricabatterie. Poi i toni nella casa di via Sassari si sono fatti sempre più accesi e la domenica sera è finita nel sangue. Federico Sanna, 22 anni, ha accoltellato il padre Bruno, disoccupato di 61 anni, ferendolo alla schiena e al braccio. L’uomo è stato subito soccorso e trasferito al Brotzu di Cagliari, non sarebbe in pericolo di vita mentre il figlio fino a tarda notte è stato interrogato dai carabinieri. La posizione del ragazzo è al vaglio del magistrato.

La lite

Secondo una prima ricostruzione i due avrebbero iniziato a discutere per il caricabatterie del telefono. Un motivo banalissimo che però ha fatto esplodere una situazione, da tempo già piuttosto tesa tra padre e figlio. E così in uno scatto violento, il ragazzo ha impugnato un coltello colpendo diverse volte il padre alla schiena e al braccio. L’uomo non avrebbe avuto nemmeno possibilità di difendersi, le coltellate improvvise e inaspettate alle spalle non gli hanno consentito di proteggersi. Urla e tensione nella casa, dove vive anche la mamma della vittima, un’anziana di 94 anni che ha dato l’allarme. Disperata e spaventata, la donna è corsa in strada, si è affacciata in uno dei bar di piazza Sant’Efisio per chiedere aiuto.

I soccorsi

Pochi minuti e il personale del 118 era già nella casa di via Sassari a prestare i primi soccorsi. Viste le ferite piuttosto gravi, il medico ha deciso di trasferire immediatamente Bruno Sanna all’ospedale Brotzu di Cagliari. Secondo i primi accertamenti, il sessantunenne non sarebbe in pericolo di vita ma le ferite alla schiena sarebbero serie, sono necessari ulteriori esami per stabilire un eventuale interessamento alla colonna vertebrale. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Oristano che hanno effettuato i rilievi e sentito a lungo sia Federico Sanna che la mamma, una delle prime ad accorrere nella casa di Su Brugu non appena è stata avvisata. Secondo quanto è emerso sembra che i rapporti tra padre e figlio fossero tesi, negli ultimi tempi le discussioni e le liti sarebbero state piuttosto frequenti. Poi ieri sera la situazione è precipitata ed è finita in maniera violenta. Il ragazzo fino a tarda notte era ancora a casa con i carabinieri che lo interrogavano e cercavano di ricostruire l’accaduto. Adesso si attendono ulteriori sviluppi delle indagini, la posizione del giovane sarà valutata dal magistrato (rischia l’accusa di lesioni gravissime o addirittura tentato omicidio).