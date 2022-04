Liti e veleni bloccano i partiti 

A tirare troppo la corda, il rischio è che si spezzi. Le parole non sono proprio le stesse, ma il senso del messaggio che il consigliere regionale di Forza Italia ha recapitato agli alleati dopo l’ultimo vertice di coalizione non si discosta molto. «Il partito non parteciperà al tavolo politico aggiornato a martedì - comunica Emanuele Cera - lo riteniamo un’ulteriore perdita di tempo vista l’inconcludenza e l’incoerenza dimostrata da alcuni rappresentanti». Di rottura nel centrodestra nessuno vuol parlare, ma le tensioni sono sempre più evidenti: la scelta del candidato sindaco tiene ingessato lo schieramento da diverse settimane.

Il tavolo

Mercoledì il tavolo è saltato senza che nessuna delle proposte fosse messa ai voti. Gli azzurri chiedevano tre garanzie per tornare a riunirsi dopo Pasqua: che non si aggiungessero alternative ai nomi già in campo, che la trattativa non si trasferisse a Cagliari e che, in caso di assenze, si procedesse comunque alla votazione. Secondo i sardisti, però, precludere la possibilità ad altre candidature significherebbe impantanarsi nel caso in cui, come prevedibile, nessun nome raggiunga la maggioranza delle preferenze. «Abbiamo fatto di tutto per ragionare apertamente e lealmente sul tavolo locale - va avanti Cera - ma non accettiamo che siano disattesi gli accordi presi. Prendiamo atto, nostro malgrado, che ci sono partiti che prediligono le scelte fatte a Cagliari». Il rischio che a prendere in mano la decisione siano i vertici regionali è altissimo. Lo sa bene anche il coordinatore dei Riformatori Andrea Santucciu che sulla presenza o meno all’appuntamento di martedì non si sbilancia. «Ci sarà un confronto interno al partito, l’obiettivo è tenere unita la coalizione - afferma - ma è chiaro che di questo passo il tutto si trasferirà a Cagliari».

Il caso Sanna

Il partito, intanto, chiarisce la posizione del vicesindaco, dopo la candidatura a sorpresa (ma non troppo) avanzata dalla Lega. «Massimiliano Sanna, eliminando qualsiasi equivoco, ribadisce la sua presenza nel gruppo dei Riformatori e nell’attuale maggioranza di governo del Comune - si legge in un comunicato ufficiale - Conferma la sua disponibilità al servizio della città con passione ed impegno come riconosciuto da altre forze politiche che in questi giorni gli hanno chiesto disponibilità per un ulteriore impegno». E il rappresentante del Carroccio, Luca Erba ribadisce la sua proposta. «Credo sia la persona giusta per governare la città - afferma - Continueremo ad indicare il nome dell’attuale vicesindaco». La matassa è difficile da sbrogliare anche se a conti fatti il cerchio si restringe al consigliere comunale di Forza Italia, Luca Faedda; al vicesindaco Massimiliano Sanna e, in stand-by, al primo cittadino uscente Andrea Lutzu. Su tutti pesano i veti di buona parte della coalizione e non si escludono colpi di scena. «Auspichiamo che il tavolo resti unito - afferma il segretario sardista Simone Prevete - ma ribadiamo la richiesta di discontinuità con esponenti dell’esecutivo e dell’assemblea civica».