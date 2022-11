Lite tra liceali, spunta un coltello  

Metà mattina di una giornata come tante. Parole di troppo, forse rancori. Si pronunciano parole che strizzano l’occhio alla politica, alle ideologie. Pesano come macigni nella testa di giovanissimi studenti che evidentemente non si piacciono, non si stimano. Le accuse si sprecano. È così che il battibecco si placa, costretto a interrompersi per la ripresa delle lezioni, dell’attività scolastica. Evidentemente non basta. Fuori dal liceo il bisticcio riprende vigore. Compare un coltello. Lo impugna uno dei ragazzi, il più giovane. Non lo punta, probabilmente lo mostra. Basta a far crescere la paura, a far schizzare la tensione.

La lite è cominciata a scuola. Diverbio tra ragazzi, tra adolescenti. Il primo studente di sedici anni, di diciassette il secondo. Una discussione proseguita fuori dall’istituto, a poca distanza dall’ingresso del liceo classico Dettori, che poteva finire davvero male se quel coltellino multiuso del tipo svizzero, con la lama di poco inferiore ai dieci centimetri, fosse diventato un’arma d’offesa. Usata e non solo mostrata. Fortunatamente lo scontro è durato un attimo, grazie anche all’intervento del genitore di un altro studente e all’arrivo delle volanti della Polizia che proprio in quel momento stavano attraversando via Cugia.

Il sequestro

I poliziotti hanno recuperato e messo sotto sequestro il coltello e sentito diversi testimoni. Fortunatamente il diverbio si è concluso nel migliore dei modi, anche se la tensione tra gli studenti avrebbe potuto avere ben altri sviluppi se solo la rabbia avesse preso il sopravvento.

I fatti

L’intervento

Vedono tutto – così pare – alcune persone presenti in quel momento in via Cugia. Una di loro sceglie di non stare solo a guardare, semplicemente assistere. Interviene. Ed è questa la decisione che consente allo scontro di non degenerare. Una decisione presa nella frazione di un secondo e la prontezza di riflessi che evita ai due ragazzi di avvicinarsi pericolosamente l’uno all’altro, l’aggressore alla sua vittima. Li tiene a bada perché non si arrivi alla violenza fisica.

La tensione

L’arma finisce per terra, lo studente che l’aveva stretta tra le mani fugge, si allontana in fretta e furia mentre un attimo dopo in via Cugia arrivano le auto della Squadra Volante della Polizia. Saranno gli agenti a prelevarla e metterla sotto sequestro a disposizione del magistrato che si occuperà del caso, di questo brutto bisticcio tra minorenni. Il giovane liceale vittima dell’aggressione è ancora lì, scosso, quando lo raggiunge la madre, che poco dopo si reca in Questura ancora terrorizzata per ciò che era accaduto, per i rischi che suo figlio aveva corso. E per sporgere denuncia.

