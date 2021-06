Lite sul rimpasto, Oppi blocca l’Aula: interviene Solinas 

Il rimpasto si avvicina e i nervi in maggioranza sono sempre più tesi. Ieri le fibrillazioni hanno anche fatto slittare la seduta del Consiglio regionale di sei ore. Come annunciato, la mattina alle 10 e 30 i centristi non si sono presentati in Aula per ricordare che «con sette consiglieri il gruppo ha un peso fondamentale» e per rivendicare la giusta rappresentatività in Giunta e negli enti.

Cose che il leader dell’Udc Giorgio Oppi ha ribadito in una lunga riunione dei capigruppo del centrodestra, elencando tutti gli enti e le aziende sanitarie dove sono state già nominate figure riferibili a Lega (Istituto Zooprifilattico, Sardegna It e Areus) e Psd’Az. Al termine il decano dell’assemblea ha sentito il presidente della Regione, dal quale ha ricevuto rassicurazioni arrivando così a un chiarimento prima del ritorno in Aula nel pomeriggio. A fine seduta, però, si è rifatto sentire per ricordare che «la situazione della sanità è disastrata e la responsabilità è dell’Ats»..

Verifica post variazione

Secondo le ultime indiscrezioni il tagliando della Giunta non dovrebbe essere fatto prima del via libera alla variazione di Bilancio, che dovrebbe approdare in Consiglio a fine giugno, se non a luglio. E così, «entro l’estate» è il nuovo termine indicativo.

Ma i centristi non sono gli unici a puntare i piedi. Durante il vertice della mattina il capogruppo del Misto Roberto Caredda ha più volte fatto notare che il gruppo che presiede dovrebbe poter esprimere un suo rappresentante nella squadra di Solinas. Una sorta di accordo è stato raggiunto anche a proposito della precedenza da attribuire alle proposte di legge di tutte le forze del centrodestra: ieri sono state discusse in Aula due provvedimenti firmati dal partito del presidente, il Psd’Az, e ora è stato preso l’impegno di offrire la giusta considerazione anche ai testi degli altri alleati.

«Maggioranza al collasso»

L’opposizione non è rimasta a guardare, e quando il presidente del Consiglio Michele Pais ha rinviato la seduta per «dialettiche interne alla compagine di maggioranza», ha convocato una conferenza stampa. Secondo Massimo Zedda (Progressisti) «la moltiplicazione delle poltrone ha scatenato gli appetiti e sta portando al collasso la maggioranza».

In ogni caso, «quando si è trattato di moltiplicare i posti erano sempre presenti in Aula, ora che si è chiamati a esaminare testi su problemi reali, loro mancano». L’obiezione principale è che le divisioni paralizzano l’attività del Consiglio regionale.

Attacchi a Pais

«Siamo indignati per questo modo di procedere», è la denuncia del capogruppo del Partito democratico Gianfranco Ganau, «questa è una pratica indecente ed è assurdo che sia messa in campo proprio quando sono da discutere provvedimenti così importanti per la ripartenza come le due leggi sul turismo». Il presidente del gruppo LeU Daniele Cocco punta il dito contro il presidente del Consiglio Pais, che «ancora una volta non fa quello che è chiamato a fare ma si comporta come il capogruppo di una parte della maggioranza: questa violenza continua sul regolamento è insopportabile e se fosse stato possibile avremmo dovuto presentare una mozione di censura (ma il presidente del Consiglio non è sfiduciabile, ndr)». Rabbia anche nel M5S. Per il capogruppo Michele Ciusa «la maggioranza che non fa sintesi interna rappresenta un grosso problema, chiediamo che la calendarizzazione dei lavori sia chiara».

