Lite sul numero unico delle emergenze  

In realtà, la delibera dovrebbe prevedere che il primo Cur Nue sarà operativo a Sassari, il secondo – quando i locali saranno disponibili – a Cagliari. Non però nel capoluogo barbaricino dove i locali preposti non sarebbero di proprietà della Regione ma del Comune. A Nuoro, invece, dovrebbe essere programmata la gestione dei trasporti secondari.

Prevarrebb quindi la linea della commissaria di Areus in quota Lega, Cinzia Simonetta Bettelini, contestata duramente nei giorni scorsi dal capogruppo del Psd’Az Franco Mula, dell’avviso che «una delle centrali uniche di risposta deve avere sede a Nuoro come stabilito dalla Giunta: non accetteremo alcuna decisione diversa da parte del commissario straordinario Areus».

La delibera in questione prevede l’attivazione del Nue e la programmazione delle risorse. È stata rinviata per correggere alcuni dettagli finanziari ma si sa già che le due Centrali uniche di risposta saranno localizzate a Sassari e a Cagliari. Mentre Nuoro dovrebbe restare esclusa.

Ancora problemi in maggioranza. Oggetto del contendere, stavolta, è una delibera all’ordine del giorno nella seduta di Giunta di venerdì, e tuttavia sospesa. Si tratta del provvedimento per avviare l’atteso numero di emergenza unico europeo 112, cioè un sistema già in uso in alcune Regioni che consente la gestione di tutte le telefonate di emergenza da parte di un’unica centrale unica di risposta: appunto il Cur Nue 112, i cui operatori smistano le chiamate agli enti competenti (Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, 118) a seconda del caso specifico.

Frizioni Lega-Psd’Az

Nodo Omnibus

Non è l’unico motivo di frizione nel centrodestra. Sempre sulla sanità potrebbe riservare sorprese l’esame della legge omnibus in arrivo in Aula domani. L’approvazione è prevista per il 20: le opposizioni non faranno ostruzionismo perché «basta quello che la maggioranza fa contro se stessa». E in effetti si annuncia acceso il dibattito sull’articolo 28, sull’attuazione della riforma approvata lo scorso anno e prevede l’istituzione di un ente con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro e un organico di venti dipendenti per la gestione liquidatoria di tutte le posizioni attive e passive dell’Ats e delle soppresse Asl.

Voto segreto?

Per i detrattori si tratta né più né meno che di una «nuova Asl, la quattordicesima, per di più con nuovo personale». Tra coloro ai quali non va giù questa soluzione c’è Giorgio Oppi (Udc) che in commissione Sanità ha parlato di «un ritorno al passato», mentre riserve avevano espresso anche Francesco Agus dei Progressisti («questa è una nuova riforma») e Gianfranco Ganau del Pd («è un lavoro che può fare l’Ares»). Oppi è uno dei principali ispiratori dell’intergruppo che unisce Udc-Cambiamo, Forza Italia e Riformatori. Tredici consiglieri che possono fare la differenza. Anche sull’articolo 28, qualora le opposizioni chiedessero il ricorso al voto segreto.

