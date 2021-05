Lite per una ragazza: accoltellato 

ROMA. La lite per una ragazza e le coltellate in strada a San Lorenzo, zona di movida della Capitale. Finisce nel sangue il primo weekend con il nuovo orario del coprifuoco. Un ragazzo è stato colpito più volte con un coltello, all'addome e al torace: è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Per l'aggressione, avvenuta in via dello Scalo di San Lorenzo nei pressi del parco delle Stelle, è stato arrestato dalla polizia un coetaneo con l'accusa di tentato omicidio.

La cronaca

Erano da poco passate le 23 quando è stato dato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto, oltre al 118, gli agenti dei commissariati Porta Pia e San Lorenzo. Raccolte le descrizioni dei testimoni, la polizia ha avviato una ricerca in zona individuando il presunto responsabile. Nei pantaloni del giovane fermato è stato trovato il coltello con cui avrebbe più volte ferito il coetaneo.

Tentativo di fuga

Il sospettato, un 23enne nato ad Amsterdam e con precedenti di polizia alle spalle, ha spintonato un agente per guadagnarsi la fuga. Ma è stato subito bloccato. È in arresto per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, trasportata in ospedale in codice rosso, sarà sottoposta a intervento chirurgico.

Il movente

A quanto ricostruito dagli investigatori, la lite tra i due sarebbe nata per una ragazza. A soccorrere per primi la vittima il presidente del Piccolo Cinema America, Valerio Carocci, e altri due giovani. «Ero in macchina insieme a un amico su via dello Scalo - ha raccontato - quando abbiamo visto quel ragazzo ferito ci siamo fermati. Ci è sembrato grave e abbiamo chiamato i soccorsi». Mentre l'altro ragazzo ha spiegato di aver chiamato l'ambulanza. Per Carocci «i fatti di ieri sono l'emblema di quanto il coprifuoco sia il più grande errore su cui si continua a perseverare: prima era necessario, ora in questi termini è un danno. La zona del playground, nonostante fossero le 23 circa, era piena di ragazzi ubriachi, ci saranno state oltre mille persone assembrate fino a mezzanotte, è urgente una deroga per gli operatori culturali e sociali affinché possano essere presenti con iniziative culturali, almeno fino a mezzanotte o l'una, e offrire un'alternativa nella zona».

