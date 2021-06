Lite per il rimpasto in maggioranza: l’Udc sull’Aventino 

Doveva essere una settimana di pausa dopo le polemiche sugli staff: tre leggi sul turismo per sostenere la ripresa, maggioranza e opposizione convergenti sull’ingresso in Aula domani. E invece sono venuti al pettine i nodi ingarbugliati del rimpasto annunciato. «Non parteciperemo alla seduta del Consiglio regionale per dimostrare che la nostra presenza è determinante», ha dichiarato ieri il leader dell’Udc Giorgio Oppi, «noi ci atteniamo scrupolosamente alle dichiarazioni del presidente Solinas e chiediamo che nei tempi più rapidi possibili si possa avere un quadro generale diverso sulla base della corretta rappresentatività».

Lo scontro

Un passo indietro. Giovedì scorso, in un vertice a Villa Devoto sulla variazione di bilancio, il governatore Christian Solinas aveva parlato di verifica prima dell’inizio dell’estate. Il giorno dopo, però, il coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili aveva detto che «il rimpasto non è in agenda», che «le priorità non sono le poltrone ma il benessere dei cittadini sardi e dei turisti che arriveranno», e che, comunque, in caso di rimpasto, «a beneficio di chi fa strane fantasie, la Lega conferma i suoi tre assessori».

I centristi non hanno minimamente apprezzato e ieri Oppi è sbottato: «Parlano di poltrone in modo sgarbato, in realtà le hanno prese loro», ha osservato senza mai citare Zoffili. L’Udc è arrivata a sette consiglieri ma continua ad esprimere un solo assessore, e da tempo preme perché negli enti e in Giunta sia garantita la giusta rappresentatività. «Sin dal primo momento – ha ricordato il decano dell’assemblea sarda – «avremmo potuto avanzare richieste ma non l’abbiamo fatto, il nostro assessore è sempre presente e non si può dire altrettanto degli altri, e noi siamo impegnati a garantire i numeri in Aula». Quindi, «non gradiamo che qualcuno possa dire che i propri assessori non si toccano: questo non è accettabile e ora è arrivato il momento di fare chiarezza».

Nodo commissioni

La questione rimpasto non è l’unica ad agitare gli animi. Ieri è saltata per mancanza del numero legale la seduta della commissione Ambiente dove era all’ordine del giorno una proposta di legge di Franco Mula (Psd’Az) contro la pesca a strascico. Le tre proposte di legge sul turismo in agenda domani hanno ugualmente la prima firma dei sardisti. Nessuno lo dichiara apertamente, ma i malumori si registrano perché nei parlamentini sembrano avere la precedenza i testi portati dal partito del governatore. «Più volte, in riunione di capigruppo, ho chiesto che le commissioni possano discutere le proposte di tutte le forze del centrodestra, perché è giusto dare voce a tutti», ha ricordato il capogruppo della Lega Dario Giagoni.

Nel frattempo l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino è impegnato nella definizione della manovrina che stanziaerà risorse per sanità, ristori e sistema aeroportuale. La variazione dovrebbe ammontare a 150 milioni circa: 80 per il sistema sanitario, mentre sono ancora da quantificare i fondi per i lavoratori colpiti dalla crisi legata alla pandemia e che finora sono rimasti esclusi dalle compensazioni.

