Lite in strada, uomo in coma 

Due ragazzi algheresi in sella ad una moto mentre procedevano lungo via XX Settembre, per raggiungere la propria abitazione, hanno schivato un fuoristrada condotto dal 62enne, che avrebbe “bruciato” lo stop nell’incrocio con viale Barracu. Il motociclista gli ha urlato di prestare maggiore attenzione. Secondo il racconto dei testimoni il conducente del Suv, che non ha gradito il gesto, avrebbe inseguito i due giovani raggiungendoli col mezzo fin sotto casa, davanti le scuole medie del Comprensivo 1. Tra l'automobilista e il giovane ne è nato un alterco, entrambi avrebbero cominciato ad insultarsi pretendendo di avere ragione. Le parole sono diventate sempre più pesanti, dallo scontro verbale si è passati alle mani. Sono volati schiaffi e pugni, una colluttazione violenta che ha costretto alcune persone presenti ad intervenire per separarli ed evitare il peggio. Ma i due hanno ripreso a picchiarsi e il giovane ha sferrato un pugno a Delrio che è caduto a terra sbattendo la testa e perdendo conoscenza.

Un diverbio stradale si è trasformato in un violento scontro fisico che ha fatto finire all’ospedale civile di Sassari un uomo di 62 anni, Roberto Delrio, ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata. La lite si è scatenata ieri pomeriggio ad Alghero, intorno alle 15.30, per una probabile mancata precedenza.

Il litigio

Prognosi riservata

I sanitari del 118 lo hanno trasportato al pronto soccorso in codice rosso. L’uomo intubato e in pericolo di vita si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva a Sassari. I medici gli hanno riscontrato un grave trauma cranico.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia che, sentiti alcuni testimoni, indagano per stabilire cosa sia realmente successo. Il giovane è stato accompagnato in Commissariato per essere sottoposto a interrogatorio.

