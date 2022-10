Lite in famiglia, fucilate contro il figlio 

Tragedia sfiorata la scorsa notte a Domusnovas. Un uomo di 49 anni, Efisio Lancellotti, è finito in ospedale a causa di una ferita alla gamba causata da due fucilate. Una prima ricostruzione effettuata dagli agenti del commissariato di Iglesias avrebbe permesso di accertare che a sparare sarebbe stato il padre dell’uomo, il settantottenne Angelo Lancellotti.

La lite

Fino a tarda sera gli agenti, coadiuvati dai colleghi della Scientifica arrivati da Cagliari sono stati impegnati a ricostruire quanto avvenuto in una casa di via don Luigi Sturzo a pochi passi dalla centralissima via Cagliari. Pare che tutto sia nato da una lite tra padre e figlio anche se al momento non è ben chiaro che cosa l’abbia scatenata. La famiglia è molto nota in paese: l’anziano è stato uno stimato fabbro e, una volta raggiunta l’età della pensione, aveva lasciato le redini dell’impresa al figlio Efisio, che poi l’ha portata avanti sino a sette-otto anni fa. Nessuno dei vicini ha mai saputo di liti in famiglia, anzi, padre e figlio si occupavano insieme di un piccolo allevamento di capre nelle campagne del paese dove la famiglia ha un piccolo podere. Si sa però che Efisio era rimasto molto provato da quando è scampato a un gravissimo incidente stradale, avvenuto nel febbraio del 1998, in cui perse la vita un suo caro amico e anche lui rimase gravemente ferito. Fu una tragedia che sconvolse la comunità di Domusnovas, la stessa che ieri è rimasta sconcertata da questa lite degenerata con le fucilate. Pare, ma anche questo dettaglio sarà appurato meglio a indagini concluse, che il diverbio tra padre e figlio sia iniziato in casa e sia finito all’esterno.

L’allarme

Più di una persona avrebbe sentito le fucilate che hanno lasciato a terra Efisio Lancellotti con una ferita alla gamba che all’inizio è apparsa molto grave. Il pensionato avrebbe sparato con un suo fucile detenuto regolarmente in quanto è cacciatore da una vita. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 di Iglesias che ha trasportato il ferito al Pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia. Nel frattempo sono arrivati gli agenti del commissariato di Iglesias che raccolte le testimonianze hanno fermato Angelo Lancellotti e lo hanno condotto in commissariato a disposizione del magistrato che si sta occupando dell’accaduto. Nel frattempo dall’ospedale sono giunte notizie confortanti: Efisio Lancellotti non sarebbe in pericolo di vita, tuttavia a tarda notte la prognosi era ancora riservata. I rilievi della Scientifica dentro e intorno all’abitazione di via don Sturzo sono andati avanti sino a notte fonda.