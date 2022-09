Italia 90

Gran Bretagna 56

Italia : Spissu, Mannion 2, Biligha 8, Tonut 9, Melli 11, Fontecchio 18, Tessitori 5, Ricci 10, Baldasso 6, Polonara 5, Pajola 3, Datome 13. All. Pozzecco.

Gran Bretagna : Olaseni 6, Socko ne, Mockford 3, Nelson 7, Clark, Bigby-Williams ne, Hesson 18, Lautier-Ogunleye 5, Wheatle 12, Whelan 3, Anderson 2, Van Oostrum ne. All. Reinking.

Arbitri : Marques (Por), Vojinovic (Mon) e Jacobs (Bel).

Parziali : 29-20; 47-37; 67-54.

Note : p rima della palla a due, osservato un minuto di raccoglimento per onorare la Regina Elisabetta.

Sarà ancora Serbia-Italia, ma questa volta ci sarà Jokic, l'Mvp della Nba. Il girone di EuroBasket si chiude con la netta vittoria per 90-56 sulla Gran Bretagna ma al quarto posto. Nell'arrivo a pari merito con Ucraina e Croazia, gli azzurri finiscono quarti per differenza canestri. Tutta colpa del -11 rimediato con l'Ucraina, che era stata bastonata dalla Francia (-20) e ha vinto di un solo punto contro l'Estonia. Ma tanto è bastato agli ucraini per garantirsi il saldo positivo. Gli ottavi iniziano già domani in Germania, a Berlino, ma Serbia e Italia scendono in campo domenica. Prima del girone D contro quarta del girone C. Pronostico tutto per i serbi che un mese fa hanno vinto nel torneo di Amburgo per 90-86 e vorranno vendicare la sconfitta di Belgrado di un anno fa quando vennero sconfitti 102-95 dagli azzurri di Sacchetti che conquistarono così l'accesso all'Olimpiade di Tokyo. Partita con toni e ritmi da amichevoli, quella di ieri notte contro la Gran Bretagna, perché inutile per i piazzamenti finali. Pozzecco ha ruotato tutti e dodici i giocatori: da Ricci (26 minuti) a Tessitori (') e Baldasso, che ha finito per giocare 13 minuti come Spissu, che ha potuto rifiatare come Fontecchio (16') e Melli (14').

Cronaca

Avvio ottimo: 10-0. I primi 14 punti sono segnati solo da Fontecchio e Melli. Poi l'Italia si rilassa, i britannici risalgono sino a -1. L'innesto di Pajola, Mannion, Biligha e Ricci dà tono alla squadra azzurra che riprende quota e finisce il primo quarto a +9. Da Praga però brutte notizie: dopo 15' la Serbia è già a +21 sulla Polonia: non c'è gara.A Milano la Gran Bretagna rientra in partita con i rimbalzi offensivi ( nel primo tempo, grazie soprattutto all'ex Dinamo Olaseni) che portano a tanti secondi tiri: 37-35 al 16'. Con Melli che fa anche il “4” con Biligha centro e il rientro di Fontecchio, la squadra di Pozzecco si riallontana: +10. Entrano anche Baldasso e Tessitori, rimasti finora in panchina.Nel terzo quarto l'Italia tocca anche il +15. E' l'ala olbiese Gigi Datome a chiudere la partita definitivamente: tre triple ed è 78-54 al 34'. Il resto è garbage time.

Gli ottavi. Sabato : Turchia-Francia, Slovenia-Belgio, Germania-Montenegro e Spagna-Lituania. Domenica : Grecia-Rep. Ceca, Finlandia-Croazia, Ucraina-Polonia, Serbia-Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata