Una battaglia durissima, contro una grande Spagna. L’ha spuntata dal dischetto l’Italia di Mancini, che vola in finale dove, sempre a Wembley, affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca, in programma oggi. Dopo i gol di Chiesa e Morata, supplementari e rigori. Al gol decisivo di un glaciale Jorginho è esplosa la festa nel Paese. Cortei sino a notte fonda a Cagliari e in tutta la Sardegna.