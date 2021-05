L’Italia spera in Ciccone 

Al Giro d’Italia, che oggi gira la boa di metà percorso con l’undicesima tappa, ci sono protagonisti celebrati, sotto i riflettori, e altri un po’ trascurati, nell’ombra. Tutti applaudono il duello tra Egan Bernal, colombiano della Ineos-Grenadiers con un Tour nel palmares (18 successi da pro in sei stagioni), e Remco Evenepoel, tre anni più giovane, belga della Deceuninck-QuickStep, 14 vittorie in circa 2 stagioni da pro: due fenomeni, d’accordo, ma Aleksandr Vlasov (25enne russo dell’Astana) è lì.

Le volate

Ancora, in volata i campioni più celebrati sono Caleb Ewan e Tim Merlier (tre tappe in due, ma entrambi si sono già ritirati), il funambolico Peter Sagan (una vittoria e la maglia ciclamino) e si attendono i colpi di un buon Giacomo Nizzolo (due volte secondo) ed Elia Viviani, ma Davide Cimolai in volata non è mai uscito dai 10, salendo tre volte sul podio. Gli manca la vittoria.

Gli italiani

Per la classifica generale si aspetta un segnale da Simon Yates, si verifica la tenuta di dan Martin, si rismpiange l’amaro ritiro di Mikel Landa. Molti sperano ancora nel colpo di coda di un VIncenzo Nibali la cui classe è tale da poter far sperare se non altro in un successo di tappa. Ma forse farebbe bene a non tarpare le ali al più giovane Giulio Ciccone, attuale quarto nella generale e che fa sperare tutta l’Italia. Ma, anche in questo caso, nessuno prende in considerazione l’altro siciliano, Damiano Caruso, che intanto è a 9” da Ciccone ed è capitano della sfortunata Bahrain (Landa e Mohoric ko). E resta sempre Davide Formolo, comunque 10° sino ad ora.

I protagonisti

Va riconosciuto che sinora è stato un Giro molto divertente e aperto. Dopo la fantastica vittoria di Filippo Ganna nella crono di Torino, ci sono state tappe di ogni genere con belle imprese di attaccanti (Taco Van der Hoorn, Joe Dombrowski, Gino Mader, Victor Lafay), volate generali e colpi di classe come quello di Egan Bernal a Campo Felice. E il bello deve ancora venire.

La tappa di oggi

Dopo il primo giorno di riposo, si riparte con l'undicesima tappa, Perugia-Montalcino di 162 km, temutissima e altrettanto attesa per l'altimetria (quasi 2500 metri di dislivello) e per i 4 settori (35 km degli ultimi 70) di strade bianche.

Classifica generale : 1. Egan Bernal (Col, Ineos Grenadiers) in 38h30'17”, 2. Remco Evenepoel (Bel, Deceuninck-QuickStep) a 14”, 3. Aleksandr Vlasov (Rus, Astana-Premier Tech) a 22”, 4. Giulio Ciccone (Ita, Trek-Segafredo) a 37”, 5. Attila Valter (Hun) a 44”, 6. Hugh Carthy (Gbr) a 45”, 7. Damiano Caruso (Ita) a 46”, 8. Daniel Martin (Irl) a 52”, 9. Simon Yates (Gbr) a 56”, 10. Davide Formolo (Ita) a 1'02”, 12. Marc Soler (Spa) a 1’21”, 13. Romain Bardet (Fra) st; 16. Vincenzo Nibali (Ita) a 2'13”.

