Italia 73

Ucraina 84

Italia : Spissu 11, Mannion 8, Biligha, Tonut 9, Melli 2, Fontecchio 14, Tessitori ne, Ricci 9, Baldasso ne, Polonara 17, Pajola ne, Datome 3. All. Pozzecco.

Ucraina : Tkachenko 17, Lukashov, Mykhailiuk 25, Bobrov 2, Pustovyi 8, Len 3, Sanon 17, Bliznyuk 4, Shapintsev ne, Zotov ne, Herun 5, Sydorov 3. All. Bagatskis.

Arbitri : Castillo (Spa), Horozov (Bulg) e Rutesic (Mon).

Parziali : 21-16; 42-38; 57-57.

L'Italia è troppo leggera in area, l'Ucraina vince restando in testa al girone. Per gli azzurri di Pozzecco, apparsi sottotono rispetto al match contro la Grecia, diventa imperativo battere stasera la Croazia, altrimenti si va alla fase finale di EuroBasket 2022 dal quarto posto, che significa affrontare la Serbia. Più che il dato dei rimbalzi (+9 per gli ucraini) è indicativo il 43% nei tiri da due che dà la misura di quanto l'Italia abbia sofferto quando si avvicinava a canestro contro avversari più alti e grossi. Oltretutto con un Melli apparso in affanno (stanchezza?), Biligha poco utilizzato e senza aver tentato la carta Tessitori.

Il match

Si parte con le difese che aggrediscono e dopo 3 minuti siamo 2-2. Sono le due triple di Spissu, schierato come sempre nel quintetto base, a lanciare l'Italia: 13-6 al 6'. All'inizio del secondo quarto l'Ucraina trascinata dalle guardie Tkachenko e Mykailiuk recupera e sorpassa con tripla di Sydorov: 21-22 al 12'. Zampata di Fontecchio e 5 punti di Polonara, con Mannion che distribuisce bene il gioco e il break di 10-0 rilancia l'Italia che sale anche a +10. Non molla però l'Ucraina e gli azzurri, senza Melli che ha già 3 falli (e 0 punti, 7 i punti di Ricci) tirano malissimo dalla lunetta (3/9) favorendo il rientro degli avversari: solo 42-38 al riposo.

Al rientro gli azzurri reagiscono (+6 con l'unico acuto di Melli) ma non riescono a riprendere il largo, deboli dentro l'area. I due liberi di Sanon rimettono il punteggio in equilibrio (53-53) e così resta alla fine del terzo quarto. Nell'ultima frazione Italia a zona, ma gli ucraini prendono il sopravvento. Gli azzurri finiscono a -11 al 36' con Tkachenko che schiaccia su alley oop. L'Ucraina controlla senza soffrire.

Oggi la Croazia

Stasera alle 21 match decisivo contro la Croazia che ha battuto la Gran Bretagna (+21) mentre ha sconfitto l'Estonia con lo scarto di un solo canestro (73-70) e ha fatto penare la Francia (85-89). Gli elementi più pericolosi sono il play Smith (13 punti e 6 assist), il lungo Saric (10 punti e 8 rimbalzi), il tiratore Simon (10 punti), la guardia Hezonja (9 punti e 8 rimbalzi per l'ex compagno di squadra di Spissu al Kazan), il centro Zubac (11 punti e 6 rimbalzi). Chi vince stasera ipoteca almeno il terzo posto.

Classifica girone C : Grecia e Ucraina 6 punti, Croazia 4, Italia 2, Estonia e Gran Bretagna 0

