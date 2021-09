Egitto 0

Italia 3

Egitto : Olwan, Deigham 2, Elsayed 6, Eissa 12, Abdelrehim 2, E. Mohamed 1, Raslan (L), Abdelazim 3, Elnaggar 3, A. Mohamed, Ibrahim, Eloraby. All. Mostafa Hany. Battute vincenti: 2.

Italia : Crosato 6, Stefani 16, Magalini 5, Rinaldi 12, Porro 4, Cianciotta 6, Catania (L), Ferrato, Comparoni 2, Gottardo 3, Schiro 1. Allenatore Angiolino Frigoni. Battute vincenti: 7.

Arbitri : Mozzo (Uru) e Sokol (Pol).

Parziali : 13-25, 22-25, 14-25

L’Italia proseguirà al PalaPirastu il proprio cammino nel Mondiale Under 21 di volley e scoprirà stasera nel match con la Repubblica Ceca (dalle 19) se sarà prima o seconda della Pool A. È la prima conseguenza del 3-0 all’Egitto nel secondo match, ottenuto non senza qualche momento di difficoltà.

La partita

Primo set senza storia davanti a un pubblico esiguo quanto caldissimo. Il cento per cento degli attacchi a segno (sino al punteggio di 20-8) permette all’Italia di non concedere chance agli egiziani che non entrano mai in partita (25-13). Lo fanno nel secondo set, sistemando la ricezione e il muro e portandosi avanti 9-8 e sino al 14-11. L’Italia forza il servizio con Rinaldi e recupera 15-15, poi un muro di Cianciotta segna il sorpasso 17-16 e si arriva in un amen al 25-22. Del terzo set (senza storia) resta il punto del 12-7 e il punto più bello con Cianciotta che alla fine mette palla a terra, nonostante il tuffo kamikaze di Eyad Mohamed contro i tabelloni pubblicitari. Il giocatore egiziano resta a terra per qualche interminabile secondo, poi si rialza tra gli applausi del pubblico cagliaritano. Finisce 3-0 come contro la Thailandia : «Il bilancio di queste due gare è positivo», dice il libero Damiano Catania, «perché anche contro queste squadre devi impegnarti. Abbiamo avuto un momento di difficoltà nel secondo set, siamo stati bravi a riprenderla. Certo tornare a giocare con il pubblico è bellissimo».

A Carbonia

Il match più interessante tra i quattro in terra sarda è stato però quello di Carbonia, dove i campioni in carica dell’Iran sono stati ancora battuti per 3-2, stavolta dall’Argentina.

Pool A (Cagliari) : Thailandia- Rep. Ceca 0-3; Egitto-Italia 0-3

Classifica: Italia e Repubblica Ceca 6, Egitto e Thailandia 0.

Pool B (Sofia) : Polonia-Bahrein 3-0, Bulgaria-Cuba 3-0.

Classifica: Polonia e Bulgaria 6, Cuba e Bahrein 0.

Girone C (Carbonia) : Marocco- Belgio 0-3, Argentina-Iran 3-2

Classifica: Belgio e Argentina 5, Iran 2, Marocco 0.

Girone D (Sofia) : Russia-Camerun 3-0 (tav.), Brasile-Canada 3-0.

Classifica: Russia 5, Brasile 4, Canada 3, Camerun 0.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata