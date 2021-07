l’Italia piazza lo sprint  

Germania 82

Italia 92

Germania : Bonga 13, Saibou 6, Lo 24, Giffey 3, Wimberg, Voigtmann 3, Benzing, Wank, Barthel 5, Thiemann 4, Obst 12. All. Roedl.

Italia : Spissu ne, Fontecchio 20, Gallinari 18, Mannion 10, Melli 13, Moraschini 8, Pajola 2, Polonara, Ricci ne, Tessitori, Tonut 18, Vitali 3. All. Sacchetti.

Arbitri : Conde (Spa), Al-Shuwaili (Iraq) e Mikheyev (Kaz).

Parziali : 32-22; 46-43; 72-68.

Doppia rimonta e accelerazione impetuosa negli ultimi quattro minuti. Il parziale di 12-0 ha fissato il punteggio sul 92-82 per l'Italia su una Germania più ostica del previsto al tiro e meno pericolosa dentro l'area rispetto alla superiore stazza. Il +10 può pesare nella formula dell'Olimpiade che manda al turno successivo le prime due di ognuno dei tre raggruppamenti e le due migliori terze.

Mercoledì alle 10.20 italiane il big match contro la favorita Australia (84-65 alla Nigeria). Di sicuro il gruppo azzurro ha carattere e il fatto che non ci siano troppe stelle ha aumentato la responsabilità e il coinvolgimento di tutti i giocatori.

Coach Meo Sacchetti non ha utilizzato né l'alapivot Ricci né il sassarese Marco Spissu retrocesso da primo a terzo play dopo l'infortunio muscolare. Conoscendo l'orgoglio di Spissu, la prima occasione in campo verrà sfruttata per ricordare che può essere utile alla squadra. Forse un paio di minuti sarebbero serviti, visto che Mannion dopo un buonissimo avvio si è spento, mentre Pajola le cose migliori le ha fatte in difesa. Poco ritmo e varietà in attacco per gli azzurri che hanno approcciato il match dando troppo spazio alla Germania sull'arco dei 6,75. E così Obst (3/3 nelle triple) e compagni hanno martellato con un 7/10 che li ha portati a +11: 25-14 al 7'. La svolta l'hanno data Gallinari, Fontecchio e Tonut: 43 pari poco prima della pausa.

Nel terzo quarto ha ripreso a imperversare il play Lo e l'Italia al 25' è finita a -10. Sacchetti ha messo qualche minuto il doppio play (Mannion e Pajola) e ha ritrovato nella metà campo offensiva Melli. Una tripla di Fontecchio per il momentaneo sorpasso (62-63 al 28') poi la battaglia punto a punto sino al 36'. Dentro Pajola a imbavagliare Lo, poi Fontecchio e Melli a fare da killer.

