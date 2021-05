L’Italia passeggia all’Arena  

Italia 7

San Marino 0

Italia (4-3-3): Cragno (18' st Meret) Toloi, Mancini (18' st Di Lorenzo) Ferrari; Biraghi (28' st Bastoni) Castrovilli, Cristante, Pessina (42' st Barella) Bernardeschi, Kean (1' st Politano), Grifo (18' st Belotti) (1 Sirigu, 16 Florenzi, 5 Locatelli, 10 Insigne, 11 Berardi, 17 Immobile). Ct.: Mancini.

San Marino (4-2-3-1): Benedettini E., Battistini Ma., Fabbri, Rossi, Grandoni (6' st Vitaioli), Golinucci E., Mularoni (43' st Golinucci A.) Tomassini F. (6' st Brolli) Hirsch (6' st Lunadei) Palazzi (28' st D'Addario) Nanni (43' st Tomassini D.) 10 Stimac, 12 Benedettini S., 4 Battistini Mi., 14 Cevoli, 24 Zonzini). Ct.: Varrella.

Arbitro: Farruggia Cann (Malta).

Reti: nel pt 31' Bernardeschi, 34' Ferrari; nel st 4' e 32' Politano, 22' Belotti, 30' e 42 Pessina.

Note : recupero: 2' e 0'. Angoli: 9 a 2 per l'Italia.

Una serata speciale con una valanga di gol e altrettante emozioni che spingono l’Italia verso una vittoria schiacciante (e abbastanza scontata) contro San Marino. Partita senza storia alla Sardegna Arena e il 7-0 finale sta persino stretto agli azzurri che tornano nell’Isola dopo sedici anni per il primo vero test in vista degli Europei che prenderanno il via l’11 giugno (contro la Turchia). A segno Bernardeschi (capitano per l’occasione), Ferrari (al debutto), Politano (doppietta), Belotti (miglior marcatore dell’era Mancini con otto sigilli) e Pessina (doppietta anche per lui). A prendersi la scena è anche Cragno che festeggia l’esordio da titolare (in campo per un’ora abbondante) proprio nel suo stadio. A fare gli onori di casa ci ha pensato poi Barella, uno dei leader di questa Nazionale. Solo gli applausi e i tre minuti finali, però, per il centrocampista cagliaritano.

Squadra sperimentale

Amichevole soft, non a caso, contro il fanalino di coda del Ranking Uefa. Serviva a Mancini per riattaccare la spina (anche mentalmente) dopo il “rompete le righe” dal campionato e per chiarirsi ulteriormente le idee (tra oggi e domani dovrà limare la lista e indicare i ventisei prescelti). Anche per questo è un’Italia per buona parte sperimentale, con Toloi, Mancini, Ferrari e Biraghi sulla linea difensiva a quattro davanti al portiere rossoblù (che a sua volta si gioca in queste ore il posto da terzo portiere con Meret); Pessina e Castrovilli ai fianchi del regista Cristante; Bernardeschi-Kean-Grifo il tridente offensivo (in continuo movimento) nel segno, dunque, del 4-3-3. Barricato con una sorta di 4-5-1 San Marino, col quartetto Battistini-Fabbri-Rossi-Grandoni a guardia del portiere del Cesena Benedettini. Curiosamente, milita nella formazione romagnola anche l’attaccante Nanni. Larga e spessa la cintura di sicurezza nel cuore del campo con Tomassini, Mularoni, Golinucci, Hirsch e Palazzi.

La cronaca

Avvio macchinoso, l’Italia ha comunque il match in pugno, prova a sfondare il muro sulle due corsie esterne e concede all’avversario giusto un tiro ravvicinato (senza pretese) di Nanni neutralizzato in scioltezza da Cragno. E tra il 31’ e il 34’ la sblocca e chiude. Il vantaggio di Bernardeschi che, sul tocco all’indietro di Castrovilli, trova il varco giusto dal limite. Al volo e fortunoso il raddoppio del debuttante Ferrari, il portiere ci arriva ma non può evitare il gol. Ecco alcuni big nella ripresa e l’Italia dilaga. Politano sfrutta un errore e firma il tris già al 4’. Al 22’ il timbro di Belotti dopo l’uno-due con Bernardeschi. Otto minuti dopo, Pessina ribatte in rete dopo il palo di Castrovilli. Dentro anche Meret, Di Lorenzo e Bastoni. Al 32’ ancora Politano al volo e sono sei. Lo stesso atalantino (di esterno) fissa il risultato sul 7-0 prima di cedere il testimone a Barella. Giusto la passerella finale tra la sua gente per il cagliaritano. Lo aspetta, però, un Europeo da protagonista.

RIPRODUZIONE RISERVATA

16

Gli anni

passati dall’ultima partita dell’Italia A Cagliari. In quell’occasione gli azzurri vincero per 2-0 contro la Russia con i gol di Gilardino e Barone