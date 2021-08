L’Italia lotta poi cede 

Italia 75

Francia 84

Italia : Spissu ne, Mannion 5, Tonut 4, Gallinari 21, Melli 2, Fontecchio 23, Tessitori ne, Ricci, Moraschini, Vitali 3, Polonara 15, Pajola 2. All. Sacchetti.

Francia : Ntilikina, Luwawu-Cabarrot 5, Heurtel 10, Batum 15, Yabusele, Fournier 21, De Colo 4, Poirier, Albicy, Gobert 22, Cornelie ne, Fall 7. All. Collet.

Arbitri : Vazquez (Por), Fernan- dez (Arg) e Anderson (Usa).

Parziali : 25-20; 42-43; 54-64.

«Un onore e un privilegio aver partecipato alle Olimpiadi». Da Tokyo, il sassarese Marco Spissu saluta così. Riconoscendo il valore della Francia e ringraziando «chi ha fatto parte di questo viaggio fantastico. Usciamo a testa alta, consapevoli di aver dato tutto». L'Italbasket è stata eliminata (75-84) dai francesi che puntano alla medaglia d'oro e che in semifinale avranno la Slovenia di Doncic (l’altra è Usa-Australia). Sino a 51” dalla sirena la nazionale condotta da Meo Sacchetti era in gara: -3. La differenza l'hanno fatta i particolari. La lucidità dei play della Francia e la stazza dei centri francesi, soprattutto del 215cm Gobert che ha infilato il canestro decisivo.

Applausi comunque per l'Italia che ha sfiorato la semifinale, dopo essere andata a un passo dalla vittoria sull'Australia e quindi da quarti meno complessi contro l'Argentina.

Frenato dall'infortunio muscolare nel torneo di preparazione ad Amburgo, Marco Spissu ha faticato per rientrare e nel frattempo sono cresciuti Pajola (ottimo difensore e buon play) e Mannion (ottimo attaccante, play ancora immaturo, ma ha 20 anni). Proprio contro la Francia il play sassarese era da provare, vista la serataccia di Mannion al tiro (1/10) ma sono dettagli che probabilmente “Minispi” utilizzerà come stimolo per crescere ancora come intensità fisica nei prossimi due anni a Malaga, in Spagna, nel campionato più forte d'Europa.

Cenni di cronaca

Buonissimo l'approccio degli azzurri, con Polonara e Fontecchio a promuovere il +7 all'11. La Francia si è affidata ai suoi lunghissimi Gobert e Fall per far male da sotto, aiutata dalla vitalità di Motum e dai guizzi in attacco di Fourier.

Nel terzo quarto l'Italbasket è finita sotto: 48-62. Ha saputo riemergere con la difesa e lo splendido tandem d'attacco Fontecchio-Gallinari: 66-66 al 34'. Nel finale arroventato la Francia ha avuto un pizzico di efficacia in più.

