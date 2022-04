L’Italia irrompe in finale 

Alghero. L'Italia è in finale. Le azzurre battono 3-1 la Francia nella Billie Jean King Cup Qualifiers e strappano il pass per le Finals in programma a fine novembre (con sede ancora da stabilire). Dopo il fantastico venerdì, ieri è bastato il primo singolare vinto 6-2, 6-0 da Camila Giorgi su Harmony Tan per certificare il trionfo azzurro. E Julien Benneteau ha provato a mischiare le carte: fuori l'esausta e scoraggiata Alizé Cornet (numero 1 francese e 34 delle classifiche mondiali) e dentro l'ultima arrivata, la debuttante Tan (107 Wta), giunta in extremis ad Alghero per sostituire Clara Burel, che ha lamentato una lesione muscolare agli addominali. Ma l'incantesimo della classe 1997 di origini cambogiane dura poco più di due game, poi la numero azzurra, 77 posizioni più in alto della sua avversaria nel ranking mondiale, torna in modalità “automatica” e dallo 0-2 infila dodici giochi consecutivi e scatena la festa italiana. La festa di un gruppo unito, ben diretto dalla capitana Tathiana Garbin e dall'intero staff tecnico e dirigenziale azzurro.

Giocatrici felici

«Sono felice», ha esordito Giorgi, «È stata una bellissima partita. All'inizio era un po’ difficile, perché lei è l’opposto del mio gioco. Poi è andata bene. Sono felice. È stata una settimana bellissima e finirla così... sono più che felice. Come sempre è bello essere qui», ha dichiarato prima di essere travolta da un "gavettone” delle sue compagne, che poi improvvisano un balletto in campo, a ulteriore dimostrazione del clima che si respira in Casa Italia. «La Nazionale è sempre un’emozione. Quando il capitano mi ha detto che avrei giocato ero molto felice», ha sottolineato Tan, «ho detto “ok, è la mia prima volta”: non ero nervosa ma ho sentito l’importanza dell’impegno e ho cercato di dare il massimo. Non è stato facile contro Giorgi, un’avversaria molto forte».

Parola di capitana

«Siamo non felici, di più», ha rilanciato Tathiana Garbin, «c’è un'emozione che ci scorre nelle vene e siamo al settimo cielo. Questo gruppo se l'è meritato», prova ad analizzare la due giorni la capitana, anche lei bersaglio di un gavettone. «Merito loro. Io c'entro poco. Ho la fortuna di dirigere questa squadra, con componenti meravigliose. Venerdì hanno fatto capire tra diverse difficoltà come si misura il coraggio. Soprattutto Jasy, che ha fatto qualcosa di incredibile», prosegue con modestia Garbin. A proposito del cambio di avversaria nel match di Camila Giorgi, la capitana azzurra spiega come si fossero preparate per affrontare Alizé Cornet, «il cambio lo abbiamo saputo solo alle 11, ma non mi sono meravigliata, perché anche Jasmine era stanchissima dopo il match. Abbiamo provato qualcosina in pochi minuti, ma poi lei ha trovato le misure in campo in maniera egregia dopo un inizio difficile». E ora, le Finals: «Era il coronamento di un sogno. Stiamo vedendo un movimento italiano tennistico femminile che si sta muovendo. C'è un lavoro quotidiano importante. Ringrazio Vittorio Magnelli che lavora con me a Formia e Michelangelo Dell'Edera che lavora sulle più piccole. Stiamo portando un lavoro quotidiano importante», conclude capitan Tathiana, dividendo i meriti con squadra e staff.