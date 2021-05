L’Italia fa rotta su Parigi 

L’euforico movimento tennistico maschile italiano fa rotta verso gli Open di Francia i cui tabelloni principali si apriranno domenica. Al Roland Garros dieci azzurri (quattro dei quali teste di serie) attendono l’esito delle qualificazioni, alle quali sono iscritti altri sette rappresentanti tricolori. In campo femminile, alle due presenze nel main draw potrebbero aggiungersene altre tra le quattro in lizza nel tabellone cadetto.

Il primo turno

Ieri si è concluso dopo due giornate di gioco il primo dei tre turni da superare per approdare al “Roland Garros” vero e proprio, secondo Slam stagionale, che inizia domenica. Bilancio non esaltante in campo maschile. Sono passati in tre: Thomas Fabbiano (6-4 7-5 all’americano Eubanks), Andrea Pellegrino (6-3 6-4 al ceco Kolar) e Alessandro Giannessi (6-4 6-7 7-5 sul belga Bemelmans). Subito fuori Federico Gaio (doppio 6-4 dal tedesco Maden), Paolo Lorenzi (6-3, 6-4 con il nipponico Daniel) e Giustino (fermato in tre set dal cinese Zhang, 5-7 7-5 6-2). Infine in serata, Roberto Marcora si è arreso (3-6 3-6) all’indiano Sumit Nagal.

Tutti i vincitori saranno in campo oggi per il secondo step.

Le ragazze

Di buon auspicio il successo della finalista del 2012, Sara Errani sull’americana Vickery (6-3 7-5). L’hanno imitata Martina Di Giuseppe (7-5 3-6 7-6 alla russa Flink) ed Elisabetta Cocciaretto (battendo l’ucraina Snigur 6-3 2-6 6-1). Eliminata Giulia Gatto-Monticone dalla giapponese Nara (6-4 6-2).

