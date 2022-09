L’Italia delle ragazze non si ferma più  

Quarta vittoria consecutiva, terzo 3-0 dopo quelli contro Camerun e Porto Rico e primo posto momentaneo nella Pool A in attesa della sfida tra Olanda e Belgio in programma questa sera alle 20. L'Italia di Alessia Orro e del ct Davide Mazzanti ottiene il quinto successo su cinque nella storia dei confronti con il Kenya, sale a quota 12 punti nel proprio girone e continua a volare in un mondiale che comincia finalmente ad entrare nel vivo.

I cambi

Dentro Sylvia Nwakalor per Paola Egonu, Sara Bonifacio (all'esordio in un'edizione del campionato del mondo, così come la compagna Eleonora Fersino) per Anna Danesi ed Elena Pietrini per Caterina Bosetti. Ad Arnhem Mazzanti stravolge totalmente il suo solito sestetto titolare ma il risultato, ancora una volta, non cambia. Il primo e il terzo set sono stati dominati dalle azzurre (25-15, 25-17) e buona risposta italiana anche in un secondo parziale in cui le avversarie, trascinate da una Sharon Chumba autrice di 17 punti totali, hanno messo paura alla Nazionale.

Sempre in campo e sempre protagonista Alessia Orro, direttrice dell’orchestra azzurra che, seppur senza fare cose straordinarie, continua a riporre nel borsone vittorie pesanti in vista di una seconda fase del mondiale nella quale peseranno proprio i punti collezionati finora.

Obiettivo Olanda

Dodici punti di Nwakalor, 11 di Pietrini, 5 di Bonifacio. In soldoni, ottime risposte per Mazzanti anche da parte di chi, finora, aveva collezionato meno minuti sul campo. «Per noi era importante riprendere fluidità in attacco», ha dichiarato ai microfoni della Rai il tecnico della Nazionale nell’immediato post gara, «l’abbiamo avuta in fase di cambio palla ma siamo stati meno precisi in contrattacco. Sono comunque contento di quanto fatto. Il Kenya ci ha messo alla prova. È stata una partita molto allenante. Ora ci aspetta l’Olanda, sarà l’ultima sfida del girone e sarà molto importante». Un big match sul quale Alessia Orro e compagne hanno già ben puntato il proprio mirino. «Sarà una gara che giocheremo in modo diverso», ha continuato il ct, «scenderemo in campo in una di quelle bolge che a noi piacciono tanto e che ci metterà nelle condizioni di esprimere il meglio di noi. Abbiamo due giorni per preparare questa partita. Dopo, cambieremo città e palazzetto. Lì sarà un'altra storia perché cominceranno le sfide che contano».