L’Italia comincia al mare 

Santa Margherita di Pula. È scattata ieri l'operazione Europei degli azzurri. A meno di tre settimane dall'esordio all'Olimpico con la Turchia, il campionato cede il passo a Roberto Mancini che da questa mattina comincia a valutare il gruppo dei calciatori per definire i 26 convocati definitivi. Dopo l'impegno della seconda dose del vaccino anti-covid (tra l'Humanitas di Milano e lo Spallanzani di Roma), ieri sera (la campanella sarebbe suonata a mezzanotte) si è completato il ritrovo al Forte Village, il resort di Santa Margherita: tre giorni di allenamento-detox (consentite le famiglie al seguito), prima di qualche giorno di riposo per il rush di preparazione finale. Il termine entro il quale il ct dovrà fornire all'Uefa la lista è la mezzanotte del primo giugno e, a parte gli infortuni dell'ultima ora - Verratti in primis, poi anche Sensi - i dubbi sono pochi. Mancini li scioglierà nei tre giorni di lavoro in Sardegna, con 33 giocatori ai quali restano da aggregare i 'londinesi' Jorginho e Emerson, alle prese con l'impegno della finale di Champions: venerdì 28 il test contro San Marino alla Sardegna Arena Cagliari, poi il tempo per le ultime decisioni. A meno di sorprese, la lista è in sostanza quasi definita.

I portieri

Sono tre: dietro a Donnarumma titolare, pare esserci ancora, nonostante il brutto finale di stagione, l'esperienza del sardo Sirigu. Per il terzo posto il rossoblù Cragno è in vantaggio su Meret.

I difensori

Saranno 8 o 9: i centrali sono Acerbi, la rivelazione dello scudetto dell’Inter Bastoni, le colonne bianconere Bonucci e Chiellini; definiti anche gli esterni, ovvero Di Lorenzo, Emerson, Spinazzola e Florenzi. Possibile l'inserimento di un nono giocatore del reparto, e qui il ballottaggio è tra Mancini e Toloi, da poco “italianizzato”. Ecco l’elenco con le società di provenienza: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Psg), Leonardo Spinazzola (Roma). Ballottaggio: Rafael Toloi (Atalanta); Gianluca Mancini (Roma).

I centrocampisti

Saranno in sette al centro del campo. Il cagliaritano Barella, tra i trascinatori della stagione scudettata dell'Inter, è punto fermo in un reparto che deve fare i conti con i problemi fisici di Verratti (ma Mancini si dice ottimista) e Sensi, le cui condizioni dopo l'ennesimo infortunio muscolare saranno verificate in questi giorni. Ecco l'elenco: Nicolò Barella (Inter), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Psg). Un ballottaggio: Matteo Pessina (Atalanta) con un possibile altro attaccante.

Gli attaccanti

Saranno 7, al massimo 8. La new entry (un classico del calcio italiano, l'epifania di Pablito Rosssi avvenne così alla vigilia di Argentina '78) Raspadori potrebbe smuovere qualche posizione (forse a scapito di Bernardeschi) ma in grandissima parte i giochi sono fatti. Ecco l’elenco: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Psg). Il ballottaggio, come detto, è quello tra Federico Bernardeschi (Juventus) / Giacomo Raspadori (Sassuolo). L’attaccante della Lazio Manuel Lazzari, indisponibile per motivi personali, non si aggregherà al gruppo della Nazionale.

I rossoblù in Under

Anche i giocatori del Cagliari Zappa e Sottil dovranno rinviare le vacanze. I due rossoblù, infatti, sono stati inseriti nella lista dei 23 convocati dal ct dell'Under 21 azzurra Nicolato in vista della fase finale degli Europei di categoria in Slovenia. Oggi appuntamento a Tirrenia, domani il primo allenamento. Il 31 quarto di finale a eliminazione diretta contro il Portogallo. (al.m.)

