«L’Italia come un van Gogh» 

La Nazionale che fa sognare gli italiani ha la faccia pulita e sorridente di Matteo Pessina. Doveva restare a casa, prima riserva azzurra, ma il forfait di Sensi gli ha spalancato le porte di un Europeo dove, potenza delle reti con Galles e Austria, è diventato protagonista. Tanto da sperare di convincere il ct Mancini a dargli una maglia da titolare nel quarto di venerdì. «Non so se sarò titolare contro il Belgio», glissa sull'argomento nella conferenza di ieri a Coverciano. «Ma, come si è visto, qui siamo sempre tutti pronti e io mi sono sempre sentito parte del gruppo fin dalla prima convocazione, anche quando ero rimasto inizialmente fuori dalla lista dei 26. Il ct sa che qualcuno può dare di più anche non partendo dal primo minuto, con lui ci sentiamo tutti titolari».

Come un van Gogh

Ama definirsi uno studente che ogni tanto stacca la spina per dedicarsi al calcio. Studia economia, ama l'arte e il design. E quando gli si chiede a quale opera potrebbe somigliare quest’Italia, non ha dubbi: «Tra i pittori che amo di più c'è van Gogh. Voglio pensare questa Nazionale come a un suo dipinto, bello, unico. A casa possiedo un'imitazione di un suo quadro, “Mandorlo in fiore”. Mancini ci chiede di divertirci e giocare con tranquillità perché siamo tutti forti. E la cosa più bella è come ci stiamo facendo volere bene da tutti gli italiani». Non ha paura a dirlo, quest’Italia è forte: «Gli altri se ne stanno accorgendo solo adesso, ma noi abbiamo sempre saputo della nostra forza grazie al percorso di avvicinamento all'Europeo: non parliamo di finale, procediamo partita dopo partita poi vediamo dove arriveremo».

Attenti al Belgio

Da “imbucato” a protagonista, anche se Pessina preferisce volare basso: «Ma non chiamatemi intoccabile. E comunque, quando non giocavo in C, ho pure pensato di smettere». E invece adesso veste la maglia azzurra e può pensare al quarto di finale contro il Belgio, la nazionale che occupa ilprimo posto nel ranking Fifa: «Chi preferirei non recuperasse fra De Bruyne e Hazard? Bella scelta. Di sicuro il primo è tra i migliori al mondo nel suo ruolo, se venerdì mancasse sarebbe meglio. Anche se poi, alla fine, preferirei ci fosse per vederlo da vicino e provare a fermarlo. Ovviamente non dimentico Lukaku, il numero 9 più forte al mondo, sarà dura, però forse ci aiuterà il fatto che lo conosciamo. E poi, se dovesse rientrare, Giorgio Chiellini ci darebbe un grosso aiuto».

Black lives matter

Dopo il gol al Galles aveva ringraziato Gasperini: «Ci sono tante similitudini fra questa Italia e l'Atalanta: palla veloce, fantasia, aggressività, pressione sugli avversari, per questo mi sono inserito subito bene». Infine, Pessina dice la sua sulla questione “Black lives matter”. Il Belgio si inginocchierà e così faranno gli azzurri, come comunicato dalla Federcalcio, per solidarietà: «Sulla lotta al razzismo e su come comportarci la pensiamo tutti uguale. Prima del Galles, non ne avevamo parlato, siamo stati colti un po' alla sprovvista. Ma la linea è quella».

